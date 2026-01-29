Психолог назвала пять полезных привычек для начала дня

Многие люди обычно проводят первые часы после пробуждения в сильной спешке, что негативно отражается на ментальном и физическом состоянии человека в течение всего дня. Психолог Сильвия Северино поделилась пятью простыми привычками, которые могли бы помочь правильно настроиться на день и зарядиться позитивной энергией. Об этом пишет испанская газета 20minutos.

По словам Северино, для начала очень важно принять тот факт, что утренняя рутина является важным актом заботы о себе. Поэтому перед тем, как вступить в бешеный ритм дня, психолог рекомендует сделать короткую медитацию, повизуализировать или повторить себе какие-то позитивные фразы.

Она утверждает, что такие моменты осознанного внимания помогают снизить тревожность, улучшить концентрацию и укрепить ясность мыслей.

Психолог убедительно просит не хватать в руки смартфон сразу после своего пробуждения. В этот момент мозг еще находится в переходном состоянии, которое называется сонной инерцией. Поэтому нежелательно моментально нагружать его десятками уведомлений и новостей, говорит она. «Если первым делом вы проверяете телефон, мир начинает контролировать ваш разум», — предупреждает Северино.

Вместо этого психолог советует уделить несколько секунд на то, чтобы подумать о своих планах на день. При этом важно ставить реалистичные цели, чтобы избежать обратного эффекта, добавила она.

Далее желательно встать и подвигаться «хотя бы пять минут». Легкая растяжка, ходьба по дому или движения головой в разные стороны тоже помогут «разбудить тело». «Ваше тело находилось в покое много часов, поэтому дайте ему сигнал к активации», — советует психолог.

Также важно позаботиться о внутреннем пробуждении организма. Для этого можно просто выпить стакан воды, с лимоном или без. По словам Северино, это помогает запустить метаболизм, стимулирует работу кишечника и может облегчить ощущение вздутия живота или запора.