Православный российский олигарх решил научить бизнес исламским практикам

Учрежденный Константином Малофеевым «Институт Царьград» вместе с Высшей школой государственного управления РАНХиГС планирует запустить новую программу дополнительного профессионального образования для специалистов кадровых служб российских предприятий. Об этом пишут «Ведомости».
Представителей бизнес-структур будут учить найму рабочей силы за границей. В программе нашлось место и исламским практикам привлечения сотрудников — системе кафала. В документах программы она названа эффективной системой организованного набора.
Старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов рассказал журналистам, что в ее рамках основную ответственность за содержание, наем и возможную депортацию иностранных сотрудников несет работодатель, а не государство. В Саудовской Аравии бизнес-структуры самостоятельно обеспечивают иммигрантов жильем, это входит в их обязанности при заключении договора.
Чтобы выполнить эти условия, работодатели из этой страны открывают представительства за границей и уже в них отбирают потенциальных работников. В России в 2027-2029 годах планируют провести эксперимент по организованному набору иностранцев на работу, который будет частично напоминать эту практику.
Так, работники будут приезжать в Россию для трудоустройства у определенного работодателя, а затем регистрироваться в специальном реестре. Для предприятий тоже создадут отдельный реестр — так власти собираются решить проблему нехватки рабочей силы при одновременном сохранении норм действующего миграционного законодательства.
Эксперимент пройдет во всех регионах России кроме Москвы и Московской области, но бизнес-структуры уверены, что он приведет к росту расходов на привлечение иностранных работников. Член совета приморского регионального отделения «Деловой России» Денис Дега отметил, что при таком формате расходы на оформление одного сотрудника возрастут с нынешних пяти тысяч до 150 тысяч рублей.
Балмасов рассказал «Ведомостям», что кафала также позволяет властям отслеживать денежные переводы иностранцев и взимать с них налоги, однако одновременно защищает мигрантов от произвола со стороны работодателя.