EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Православный российский олигарх решил научить бизнес исламским практикам

2 минуты чтения 12:38 | Обновлено: 12:41

Учрежденный Константином Малофеевым «Институт Царьград» вместе с Высшей школой государственного управления РАНХиГС планирует запустить новую программу дополнительного профессионального образования для специалистов кадровых служб российских предприятий. Об этом пишут «Ведомости».

Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
Мир6 минут чтения

Представителей бизнес-структур будут учить найму рабочей силы за границей. В программе нашлось место и исламским практикам привлечения сотрудников — системе кафала. В документах программы она названа эффективной системой организованного набора.

Старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов рассказал журналистам, что в ее рамках основную ответственность за содержание, наем и возможную депортацию иностранных сотрудников несет работодатель, а не государство. В Саудовской Аравии бизнес-структуры самостоятельно обеспечивают иммигрантов жильем, это входит в их обязанности при заключении договора.

Чтобы выполнить эти условия, работодатели из этой страны открывают представительства за границей и уже в них отбирают потенциальных работников. В России в 2027-2029 годах планируют провести эксперимент по организованному набору иностранцев на работу, который будет частично напоминать эту практику.

Так, работники будут приезжать в Россию для трудоустройства у определенного работодателя, а затем регистрироваться в специальном реестре. Для предприятий тоже создадут отдельный реестр — так власти собираются решить проблему нехватки рабочей силы при одновременном сохранении норм действующего миграционного законодательства.

Эксперимент пройдет во всех регионах России кроме Москвы и Московской области, но бизнес-структуры уверены, что он приведет к росту расходов на привлечение иностранных работников. Член совета приморского регионального отделения «Деловой России» Денис Дега отметил, что при таком формате расходы на оформление одного сотрудника возрастут с нынешних пяти тысяч до 150 тысяч рублей.

Балмасов рассказал «Ведомостям», что кафала также позволяет властям отслеживать денежные переводы иностранцев и взимать с них налоги, однако одновременно защищает мигрантов от произвола со стороны работодателя.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января
Тайный минет в Белом доме
Мир
Тайный минет в Белом доме
Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01 27 января
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01 26 января
Мем, вышедший из-под контроля
Интернет и мемы
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
00:01 25 января
«Идеальный арийский младенец»
Мир
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
00:01 24 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке