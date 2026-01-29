Православный российский олигарх решил научить бизнес исламским практикам

Учрежденный Константином Малофеевым «Институт Царьград» вместе с Высшей школой государственного управления РАНХиГС планирует запустить новую программу дополнительного профессионального образования для специалистов кадровых служб российских предприятий. Об этом пишут «Ведомости».

Ученые работают над компьютером из человеческих клеток Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства? Мир 6 минут чтения

Представителей бизнес-структур будут учить найму рабочей силы за границей. В программе нашлось место и исламским практикам привлечения сотрудников — системе кафала. В документах программы она названа эффективной системой организованного набора.

Старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов рассказал журналистам, что в ее рамках основную ответственность за содержание, наем и возможную депортацию иностранных сотрудников несет работодатель, а не государство. В Саудовской Аравии бизнес-структуры самостоятельно обеспечивают иммигрантов жильем, это входит в их обязанности при заключении договора.

Чтобы выполнить эти условия, работодатели из этой страны открывают представительства за границей и уже в них отбирают потенциальных работников. В России в 2027-2029 годах планируют провести эксперимент по организованному набору иностранцев на работу, который будет частично напоминать эту практику.

Так, работники будут приезжать в Россию для трудоустройства у определенного работодателя, а затем регистрироваться в специальном реестре. Для предприятий тоже создадут отдельный реестр — так власти собираются решить проблему нехватки рабочей силы при одновременном сохранении норм действующего миграционного законодательства.

Эксперимент пройдет во всех регионах России кроме Москвы и Московской области, но бизнес-структуры уверены, что он приведет к росту расходов на привлечение иностранных работников. Член совета приморского регионального отделения «Деловой России» Денис Дега отметил, что при таком формате расходы на оформление одного сотрудника возрастут с нынешних пяти тысяч до 150 тысяч рублей.

Балмасов рассказал «Ведомостям», что кафала также позволяет властям отслеживать денежные переводы иностранцев и взимать с них налоги, однако одновременно защищает мигрантов от произвола со стороны работодателя.