Один из богатейших людей планеты потерял девять миллиардов за считанные дни

Состояние наиболее богатых бизнесменов Индонезии сократилось почти на 22 миллиарда долларов после того, как ведущая международная аналитическая компания Morgan Stanley Capital International (MSCI) поставила под сомнение прозрачность фондового рынка страны и реальную стоимость акций крупнейших корпораций. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Наибольшие убытки понес самый богатый житель страны — Праджого Пангесту. Чистый капитал бизнесмена сократился на девять миллиардов долларов после падения курса акций его энергетических и горнодобывающих компаний. За весь январь состояние предпринимателя сократилось примерно на 15 миллиардов долларов и сейчас составляет 31 миллиард.

Еще один индонезийский бизнесмен — Харьянто Чиптодихарджо — потерял почти три миллиарда долларов за два дня, пишет Bloomberg. Это произошло из-за того, что акции его компании Impack Pratama Industri Tbk PT, специализирующейся на производстве пластмасс, упали сразу на 15%.

Накануне MSCI выпустила отчет, в котором поставила под сомнение правила отчетности индонезийских акционеров. В документе говорится, что они не обеспечивают прозрачности структур собственности, что может способствовать незаконной торговле.

Аналитическая компания заявила, что пока что не будет уменьшать вес индонезийских компаний в своем глобальном индексе развивающихся рынков, но пообещала вернуться к этому вопросу, если ситуация не изменится до мая.

Такой отчет вызвал обвал котировок на индонезийской бирже, что заставило инвесторов массово распродавать активы из-за рисков манипуляций. В итоге композитный индекс Джакартской фондовой биржи закрылся в среду с падением более чем на 7% и в четверг просел еще на 10%.