Экономика

Один из богатейших людей планеты потерял девять миллиардов за считанные дни

2 минуты чтения 14:31

Состояние наиболее богатых бизнесменов Индонезии сократилось почти на 22 миллиарда долларов после того, как ведущая международная аналитическая компания Morgan Stanley Capital International (MSCI) поставила под сомнение прозрачность фондового рынка страны и реальную стоимость акций крупнейших корпораций. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Наибольшие убытки понес самый богатый житель страны — Праджого Пангесту. Чистый капитал бизнесмена сократился на девять миллиардов долларов после падения курса акций его энергетических и горнодобывающих компаний. За весь январь состояние предпринимателя сократилось примерно на 15 миллиардов долларов и сейчас составляет 31 миллиард.

Еще один индонезийский бизнесмен — Харьянто Чиптодихарджо — потерял почти три миллиарда долларов за два дня, пишет Bloomberg. Это произошло из-за того, что акции его компании Impack Pratama Industri Tbk PT, специализирующейся на производстве пластмасс, упали сразу на 15%.

Накануне MSCI выпустила отчет, в котором поставила под сомнение правила отчетности индонезийских акционеров. В документе говорится, что они не обеспечивают прозрачности структур собственности, что может способствовать незаконной торговле.

Аналитическая компания заявила, что пока что не будет уменьшать вес индонезийских компаний в своем глобальном индексе развивающихся рынков, но пообещала вернуться к этому вопросу, если ситуация не изменится до мая.

Такой отчет вызвал обвал котировок на индонезийской бирже, что заставило инвесторов массово распродавать активы из-за рисков манипуляций. В итоге композитный индекс Джакартской фондовой биржи закрылся в среду с падением более чем на 7% и в четверг просел еще на 10%.

