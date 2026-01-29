EN
СМИ: ЕС рассмотрит запрет на въезд для участников вторжения в Украину

2 минуты чтения 11:45

Главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе 29 января рассмотрят возможность введения запрета на въезд всем российским солдатам-участникам вторжения в Украину. Об этом пишет Politico.

Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
Мир6 минут чтения

Эту инициативу выдвинула Эстония. Ее власти высказали опасение, что ветераны боевых действий могут угрожать безопасности Европы и после завершения российско-украинского конфликта.

Таллин также пытается убедить страны ЕС в том, что возвращающиеся с фронта российские солдаты уже повысили уровень преступности в России. По мнению Эстонии, этот фактор риска стоит устранить с помощью внесения людей, участие которых в войне против Украины доказано, в черные списки стран Шенгенского соглашения.

Некоторые страны ЕС «морально» поддерживают эстонскую инициативу, но считают ее практическую реализацию крайне затруднительной. Существующие механизмы вынесения запрета на въезд работают медленно и очень сильно зависят от действий стран-членов соглашения — государствам ЕС придется самостоятельно составлять списки сотен тысяч солдат, а затем готовить обоснования решений на отказ во въезде по ним.

В январе 2026 года Эстония ввела запрет на въезд в страну для 261 участника вторжения в Украину. Тогда министр внутренних дел страны Игорь Таро также говорил о потенциальных преступлениях, которые могут совершить участники боевых действий на территории Эстонии.

При этом Таро отметил, что инициатива обсуждалась и в ЕС, и отдельно с властями стран Северной Европы и Балтии. Но на данный момент она не была поддержана другими государствами — Таллин планирует добиваться не только запрета на въезд, но и на выдачу виз и ВНЖ всем участникам вторжения в Украину.

