По мотивам «Приключений поросенка Фунтика» решили снять фильм

Продюсерский центр «Вольга» и кинокомпания «КиноЦех» работают над полнометражной лентой по мотивам советского мультфильма «Приключения поросенка Фунтика». Об этом сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Начало съемок полнометражного семейного фильма с рабочим названием «Приключения Фунтика» запланировано на весну. Главным героем картины, по задумке авторов, будет не поросенок, как в мультфильме, а ребенок.

В «Вольге» уже объявили всероссийский кастинг на главную роль. «Это шанс для вашего ребенка стать частью большого кино, поработать с профессиональной съемочной группой и воплотить на экране историю всеми любимого персонажа!» — рассказали в продюсерском центре.

В сообщении также приводятся основные требования к кандидатам: это должен быть мальчик от семи до 11 лет, ростом до 150 сантиметров. Также необходимо, чтобы ребенок был свободен для съемок с мая по июль — период, когда планируются основные работы по фильму.

Генеральный продюсер «КиноЦеха» Андрей Липов в комментарии «Бюллетеню кинопрокатчика» рассказал, что ленту планируется сделать не просто экранизацией мультфильма, а попыткой переосмыслить героя для нового поколения, «сохранив его доброту, наивность и внутреннюю силу».

«Фунтик — это архетип чистого и искреннего ребенка, который не боится быть собой и идти против несправедливости. И именно такой герой сегодня особенно нужен детской аудитории», — добавил Липов.

Оригинальный четырехсерийный мультфильм «Приключения поросенка Фунтика» выходил в 1986–1988 годах. Он был снят Анатолием Солиным по сценарию Валерия Шульжика и Юрия Фридмана. По сюжету, Поросенок Фунтик сбегает от госпожи Беладонны, которая заставляла его выманивать деньги у прохожих.