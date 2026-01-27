EN
Общество

Россиянку с ребенком отказывались пускать в страну из-за нового закона

2 минуты чтения 19:49

Российскую блогершу Алексу Прутову вместе с семимесячной дочерью Евой не хотели пускать в Россию после возвращения из отпуска. Об этом женщина рассказала в своем телеграм-канале.

В России с 20 января вступил в силу закон, который запретил несовершеннолетним выезжать из страны по свидетельству о рождении. Ранее родители могли вывезти своих детей без заграничного паспорта в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, а также частично признанные Абхазию и Южную Осетию.

Прутова рассказала, что 17 января отправилась со своей семьей в Астану. Тогда закон еще не вступил в силу и Еву без проблем пропустили как через российскую, так и через казахстанскую границы.

Блогерша утверждает, что ее дочь могла вернуться в Россию только со свидетельством о рождении, так как выехала из страны до вступления новых требований в силу. Вечером 24 января семья без проблем прошла пограничный контроль в Казахстане.

«Идеальный арийский младенец»
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
Мир7 минут чтения

На российской стороне у Прутовой и ее дочери возникли проблемы. Женщина рассказала, что у нее и Евы забрали документы, после чего сказали ждать, не сообщив, как долго.

«Я спрашиваю, можно ли хотя бы обозначить временные рамки. В итоге сотрудник начал на меня кричать, говорить, что если надо, они тут до восьми утра работают, предлагал пройти в закрытую комнату. Потом он повернулся к моему мужу и сказал: “Ты мужчина, успокой свою жену, почему вы повышаете голос”», — рассказала Прутова.

Блогерша пояснила, что ей важно было это понимать, так как смеси для семимесячной дочери почти не осталось, также семья оказалась без воды и еды. Женщина попыталась объяснить это сотруднику погранслужбы, но тот, по ее словам, заявил, что у ребенка нет нужных документов, а российское гражданство «ничего не значит».

Позже к Прутовой подошел другой пограничник, который спокойно попросил их подождать и пообещал в случае необходимости принести из багажа детское питание. Он поговорил с мужем блогерши в комнате для допросов, после чего семью пропустили через пограничный контроль.

Прутова назвала поведение накричавшего на нее пограничника нарушением должностных полномочий и поделилась с подписчиками, что намерена обратиться в прокуратуру.

