Общество

В аэропортах России произошел масштабный сбой

2 минуты чтения 17:53 | Обновлено: 18:13

В работе российских авиакомпаний и аэропортов произошел масштабный сбой — из разных городов России поступают сообщения о проблемах с регистрацией на рейсы как пассажиров, так и их багажа. Компании начинают регистрировать своих клиентов в ручном режиме, пишет РБК.

Видео: «Авиаторщина» / Telegram

Телеграм-канал «Авиаторщина» опубликовал кадры из московского аэропорта Шереметьево — люди скапливаются у стоек регистрации из-за увеличения количества времени, необходимого для оформления на рейс.

Первым о «глобальном сбое» сообщил «Аэрофлот». Компания заявила, что он произошел из-за проблем в системе бронирования Leonardo. Из-за этого «Аэрофлот» объявил о временных ограничениях регистрации пассажиров и багажа, а также оформления, переоформления и возврата билетов. Сбой коснулся всех центров продажи — сайта, контакт-центров и агентов.

Помимо «Аэрофлота» и его «дочек» аналогичную проблему признали Azur Air и «Ямал». Затем стало известно и сбое в другой системе бронирования — «Астра», одним из разработчиков которой является «Ростех». Госкорпорация объявила о создании экстренного штаба по восстановлению работы Leonardo.

РБК отмечает, что жалобы поступают не только от улетающих из аэропортов Москвы. Аэропорты Краснодара и Сочи ограничили возможность регистрации пассажиров и багажа, о проблемах сообщали из Санкт-Петербурга, Красноярска и Нижнекамска. «Российская газета» пишет о начале ручной регистрации в Нижнем Новгороде, Волгограде и Оренбурге.

Позже «Ростех» сообщил, что его специалистам удалось восстановить работоспособность систем Leonardo и «Астра». Госкорпорация сообщила, что причиной сбоя первой стала внутренняя техническая проблема на стороне провайдера, компании «Сирена Трэвел». В сообщении не содержится других деталей.

О восстановлении нормального режима работы начали сообщать некоторые российские аэропорты, например, Домодедово, Внуково, Жуковский и Пулково. Ранее их администрации объявляли об увеличении времени обслуживания пассажиров из-за сложностей с регистрацией.

Росавиация, как отмечает РБК, также отчиталась о восстановлении системы Leonardo. Власти признали, что из-за сбоя были отменены несколько рейсов, но не назвали их точное количество.

