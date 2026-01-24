США посчитали Россию «постоянной» угрозой НАТО

Пентагон опубликовал новую Стратегию национальной обороны США, в которой Россия названа «постоянной, но управляемой» угрозой для восточных членов НАТО.

«Несмотря на то, что Россия испытывает ряд демографических и экономических трудностей, продолжающаяся война в Украине показывает, что она по-прежнему обладает значительным военным и промышленным потенциалом», — говорится в документе.

Там отмечается, что у России есть «национальная решимость, необходимая для ведения затяжной войны в ближнем зарубежье» и что страна обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, который постоянно обновляется, а также «подводными, космическими и кибернетическими возможностями», которые Москва может использовать против США.

Далее в стратегии сказано, что Пентагон должен быть готовым к отражению угрозы со стороны России. В то же время в Стратегии Россия охарактеризована как не способная претендовать на «гегемонию в Европе» страна.

«Европейская часть НАТО превосходит Россию по экономическому масштабу, численности населения и, следовательно, по потенциальной военной мощи», — сказано в документе. Отмечается, что экономика одной Германии превосходит экономику России, а во время президентства Дональда Трампа европейские члены НАТО обязались увеличить расходы на оборону до 5 % от ВВП.

В связи с этим Пентагон считает, что Европа «находится в выгодном положении», чтобы взять на себя ответственность за «обычные вооруженные силы Европы при критически важной, но более ограниченной поддержке со стороны США». В это входит в том числе лидерская позиция Евросоюза в оборонной помощи Украине. Авторы документа сослались на слова Трампа, который возложил ответственность за завершение войны в Украине на Европу.