Названы лучшие университеты мира

Британский журнал Times Higher Education (THE), специализирующийся на вопросах высшего образования, опубликовал рейтинг лучших университетов мира в зависимости от специальности. Этот рейтинг считается дополнительным к тому списку, который журнал ежегодно публикует, оценивая качество университетов вне зависимости от профиля образования.

Так, согласно данным аналитиков, Массачусетский технологический институт (MIT) возглавил рейтинги в области искусства и гуманитарных наук, бизнеса и экономики, а также социальных наук. Такие же результаты вуз показал и в прошлом году.

На лидирующие позиции вышли еще три американских вуза: Стэнфордский университет занял первое место в области образования и права, Гарвардский университет — в области инженерии и биологических наук, а Калифорнийский технологический институт — в области физических наук.

«Идеальный арийский младенец» Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой Мир 7 минут чтения

В остальных направлениях лучшими оказались британские университеты. Так, Оксфордский университет лидирует в области информатики и медицины, а также здравоохранения, а Кембриджский университет — в области психологии. Отмечается, что только Гарвард, Стэнфорд и Кембридж входят в десятку лучших во всех 11 предметных рейтингах.

Кроме того, составители списка отметили быстрое развитие азиатских университетов. Так, в области биологических наук в топ-20 впервые в истории попали три вуза в Азии. Данные за 2026 год свидетельствуют о том, что азиатские институты развиваются и быстрее, чем институты в Северной Америке и Европе.

Среди российских вузов выше всего удалось подняться МГУ им. Ломоносова — в области искусства и гуманитарных наук университет занял 45 место.