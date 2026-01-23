Депутаты Госдумы использовали ChatGPT для написания законопроекта

Законопроект о создании реестра молодежных организаций 22 января в Госдуму внесла группа депутатов и сенаторов. Однако в пояснительной записке к документу были обнаружены ссылки, в которые ChatGPT автоматически вставляет специальные пометки, сообщает «Агентство».

Как объяснили изданию координатор проектов eQualitie на русском языке Леонид Юлдашев и сооснователь «Общества защиты интернета» Сергей Бойко, это означает, что, вероятнее всего, депутаты Госдумы использовали искусственный интеллект американской компании OpenAI во время работы над законопроектом.

«Мы не можем сказать наверняка, был ли весь текст пояснительной записки написан с помощью LLM, но можем с уверенностью утверждать, что ChatGPT использовался», — добавил Юлдашев.

В законопроекте обнаружили специальную метку «utm_source=chatgpt», которую ChatGPT автоматически ставит, когда находит для пользователя интересующие его ссылки. В данном случае ссылка вела на результаты опроса проекта «Пульс НКО».

Законопроект о создании реестра молодежных организаций является партийной инициативой «Единой России», но в работе над ним участвовали также депутаты из других парламентских партий. Кроме того, к созданию законотворческой инициативы привлекались сенаторы и представители руководства обеих палат парламента: вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко и вице-спикеры Госдумы Петр Толстой, Анна Кузнецова и Борис Чернышев.

Во время прямой линии 19 декабря 2025 года Владимир Путин уклончиво ответил на вопрос о возможной блокировке ChatGPT в России. Он сказал, что власти «просто требуют исполнения российских законов». Но если участники рынка этих законов не выполняют, то тогда против них вводятся соответствующие ограничения.