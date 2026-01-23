Путин отправил Россию в новую демографическую яму

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР), отражающий среднее количество детей на одну женщину детородного возраста, достиг минимального уровня с 2006 года. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

В конце декабря 2025 года СКР был на уровне 1,374. Ниже этот показатель опускался в 2006 году — тогда на одну женщину детородного возраста приходились 1,305 детей, следует из официальной государственной статистики, на которую обратило внимание издание The Moscow Times. В 2024 году коэффициент рождаемости был на уровне 1,4.

Максимальное значение СКР в современной истории России было зафиксировано в 2015 году, когда показатель достиг 1,762. С тех пор он потерял 0,388 пункта, или 22% — это сильнейшее падение с 1990-х годов.

Также снизился и суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, отметили «Ведомости». По данным Росстата, в декабре 2025 года показатель составил 0,362, а в 2024 году был на уровне 0,376. До начала войны в Украине, в 2021 году СКР третьих и последующих детей составлял 0,364.

Точное количество детей, рождающихся в России, неизвестно. Весной 2025 года Росстат перестал публиковать ежемесячную статистику рождаемости, а также смертности. По последним доступным данным, в 2024 году число рождений сократилось до 1,222 миллиона младенцев — минимума с 1999 года.

Снижение рождаемости происходит на фоне заявлений Владимира Путина о необходимости сделать материнство и отцовство «модным» и остановить естественную убыль населения, которая началась после аннексии Крыма. Помимо этого, в 2024 году, после начала нового срока в Кремле, Путин поручил довести суммарный коэффициент рождаемости в стране до 1,6 к 2030 году и 1,8 — к 2036-му.

Предыдущая демографическая яма была зафиксирована во время кризиса конца 1980-х и начала 1990-х годов. В 1991 году суммарный коэффициент рождаемости составил 1,16, после чего, вплоть до начала нулевых, держался примерно на уровне 1,2.