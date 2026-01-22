Ядовитая змея укусила девочку в Москве

В Москве ядовитая змея укусила 16-летнюю девочку, сообщает столичная прокуратура. По данным ведомства, в доме, где проживает семья с тремя несовершеннолетними детьми, содержались еще около 10 экзотических рептилий.

«Прокуроры обнаружили и изъяли диких животных, запрещенных к домашнему содержанию и регулируемых СИТЕС: варанов макрея и смарагдового, красного тегу, танимбарского и короткохвостого питонов, а также краснокнижного островного полоза. Документы на их приобретение и содержание отсутствовали. Также владельцем были добровольно переданы 3 ядовитые змеи – островная, цейлонская и стройная куфии», — говорится в сообщении прокуратуры.

В отношении владельца запрещенных к содержанию рептилий возбудили административное дело по статье «нарушение правил охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов» (ст. 8.35 КоАП).

Газета «Московский комсомолец» без указания источников пишет, что пострадавшую девочку госпитализировали. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Сообщается, что инцидент произошел 17 января в квартире на Ярославском шоссе. В тот вечер подросток решила убрать террариум куфии. Для этого она крюком подцепила змею, однако та ускользнула и упала на пол. Когда девочка наклонилась, чтобы поймать змею, рептилия ужалила ее в колено.

Отмечается, что в день происшествия в доме находились подросток и ее бабушка. По информации газеты, родители девочки уехали отдыхать во Вьетнам.

Ранее в подмосковном Пушкино сотрудники прокуратуры изъяли у 15-летнего подростка ядовитых змей, среди которых были среднеазиатская кобра, песчаная эфа, кольчатая кобра и габонская гадюка. Сообщалось, что мальчик держал змей в квартире бабушки и дедушки.

В ведомстве тогда предупредили, что укус каждой из этих змей представляет смертельную угрозу для человека. Отмечалось, что рептилии содержались в доме незаконно.