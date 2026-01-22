EN
Трамп призвал Путина закончить войну после встречи с Зеленским

2 минуты чтения 16:50 | Обновлено: 16:52

Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал Владимира Путина закончить войну. Видео с главой Белого дома опубликовало AP.

Судя по записи, один из журналистов попросил президента США передать сообщение Путину.

«Война должна закончиться. Мы надеемся, что она закончится. Много людей умирает. Думаю, встреча с Зеленским прошла хорошо. Процесс продолжается. Посмотрим. Завтра мы встречаемся с Россией, с президентом Путиным. Все хотят, чтобы война закончилась», — сказал Трамп.

Новость дополняется…

