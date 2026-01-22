В юго-западных штатах США начался продовольственный апокалипсис

В юго-западных штатах США перед мощным штормом опустели полки супермаркетов, рассказали Associated Press и The Independent.
Проблема с недостатком продуктов в магазинах наиболее заметна в южных штатах, жители которых менее привычны к суровой зимней погоде: Алабаме, Техасе и Теннесси. Там люди массово закупались батарейками, молоком, хлебом и водой в бутылках, сообщило The Independent. Подобную ситуацию также наблюдали журналисты AP в Алабаме, штат Джорджия.
Таким образом местные жители готовятся к зимнему шторму «Ферн», который, по прогнозам синоптиков, затронет 35 штатов от Аризоны до Мэна, в которых проживают порядка 200 миллионов человек.
Шторм, как ожидается, принесет «потенциально катастрофическое» обледенение и сильные снегопады. Арктические воздушные потоки с севера страны могут привести к массовому отключению электроэнергии, задержкам авиарейсов и транспортным происшествиям на дорогах, рассказало агентство AP.
Ожидается, что шторм начнется 23 января в Нью-Мексико, откуда будет двигаться на юг — в Техас, а также на северо восток — в сторону Новой Англии. Непогода, в частности, захлестнет Даллас, Оклахома-Сити, Нэшвилл, Шарлотт, Вашингтон, Филадельфию и Нью-Йорк. Под угрозой окажутся крупные авиаузлы в этих городах. Завершение шторма прогнозируют только в начале следующей недели.
Власти Южной и Северной Каролины, Джорджии, Техаса и Оклахомы объявили чрезвычайное положение. В связи с этим отменяются занятия в школах и спортивные мероприятия, а дороги обрабатывают специальной солью. С нехваткой последней столкнулся, в частности, штат Мичиган. Чиновники отменили поставки противогололедных реагентов покупателям и сосредоточились на том, чтобы их хватило у коммунальных служб.