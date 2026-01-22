В юго-западных штатах США начался продовольственный апокалипсис

В юго-западных штатах США перед мощным штормом опустели полки супермаркетов, рассказали Associated Press и The Independent.

Milk and eggs already gone at H-E-B in Texas ahead of the Winter Storm pic.twitter.com/bVImWPMRf0 — Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) January 21, 2026

Проблема с недостатком продуктов в магазинах наиболее заметна в южных штатах, жители которых менее привычны к суровой зимней погоде: Алабаме, Техасе и Теннесси. Там люди массово закупались батарейками, молоком, хлебом и водой в бутылках, сообщило The Independent. Подобную ситуацию также наблюдали журналисты AP в Алабаме, штат Джорджия.

Таким образом местные жители готовятся к зимнему шторму «Ферн», который, по прогнозам синоптиков, затронет 35 штатов от Аризоны до Мэна, в которых проживают порядка 200 миллионов человек.

Шторм, как ожидается, принесет «потенциально катастрофическое» обледенение и сильные снегопады. Арктические воздушные потоки с севера страны могут привести к массовому отключению электроэнергии, задержкам авиарейсов и транспортным происшествиям на дорогах, рассказало агентство AP.

WINTER STORM HQ ❄️: The incoming system has the potential to be a historic one. 200 million people are in the path of this storm as it is expected to sweep across 35 states. FOX Weather has you covered with the latest forecast and projections of this extreme storm: pic.twitter.com/oCDJhDOQdr — FOX Weather (@foxweather) January 22, 2026

Ожидается, что шторм начнется 23 января в Нью-Мексико, откуда будет двигаться на юг — в Техас, а также на северо восток — в сторону Новой Англии. Непогода, в частности, захлестнет Даллас, Оклахома-Сити, Нэшвилл, Шарлотт, Вашингтон, Филадельфию и Нью-Йорк. Под угрозой окажутся крупные авиаузлы в этих городах. Завершение шторма прогнозируют только в начале следующей недели.

Власти Южной и Северной Каролины, Джорджии, Техаса и Оклахомы объявили чрезвычайное положение. В связи с этим отменяются занятия в школах и спортивные мероприятия, а дороги обрабатывают специальной солью. С нехваткой последней столкнулся, в частности, штат Мичиган. Чиновники отменили поставки противогололедных реагентов покупателям и сосредоточились на том, чтобы их хватило у коммунальных служб.