EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Девочка выиграла в автомате «iPhone» и впала в истерику

2 минуты чтения 20:05 | Обновлено: 20:17

Школьница из Красноярска на протяжении года тратила деньги на игровой автомат. Все ради того, чтобы получить главный приз — iPhone 16. И когда ей наконец удалось одержать победу, девочку ждал неприятный сюрприз, сообщает ТВК.

Вместо iPhone в коробку положили плитку шоколада, который за время нахождения в игровом автомате покрылся серой пленкой. При этом, как отмечает издание, нигде не было указано, что в качестве главного приза выступает муляж, а не настоящий смартфон. В свою очередь QR-код, который должен вести на сайт с информацией о призе, оказался нерабочим — ссылка не открывалась.

«У ребенка случается истерика. Значит, в этой коробочке лежит какой-то шоколад. Причем он ужасного цвета — такого не шоколадного, какого-то серого с рисунком iPhone. Ничего на русском языке — ни одного слова. Вы понимаете, что происходит у ребенка? Истерика такая. Мы вдвоем не могли успокоить. Нет слов, чтобы описать эту ситуацию», — рассказала бабушка девочки.

Идеальная «Семья»
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
Криминал20 минут чтения

Женщина добавила, что под шоколадкой лежал проводок, имитирующий зарядное устройство без вилки. И еще был маленький вкладыш, который раскрывался, как открытка. Бабушка школьницы отметила, что одна игра в этом автомате стоит 50 рублей, а девочка боролась за iPhone 16 целый год.

Зато на упаковке был указан номер телефона владельца автомата. Правда, бабушке с внучкой не сразу удалось с ним связаться. Когда мужчина понял, о чем идет речь, то в качестве компенсации вернул семье тысячу рублей. Однако ни iPhone, ни хотя бы извинений девочка так и не получила.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть