Девочка выиграла в автомате «iPhone» и впала в истерику

Школьница из Красноярска на протяжении года тратила деньги на игровой автомат. Все ради того, чтобы получить главный приз — iPhone 16. И когда ей наконец удалось одержать победу, девочку ждал неприятный сюрприз, сообщает ТВК.

Вместо iPhone в коробку положили плитку шоколада, который за время нахождения в игровом автомате покрылся серой пленкой. При этом, как отмечает издание, нигде не было указано, что в качестве главного приза выступает муляж, а не настоящий смартфон. В свою очередь QR-код, который должен вести на сайт с информацией о призе, оказался нерабочим — ссылка не открывалась.

«У ребенка случается истерика. Значит, в этой коробочке лежит какой-то шоколад. Причем он ужасного цвета — такого не шоколадного, какого-то серого с рисунком iPhone. Ничего на русском языке — ни одного слова. Вы понимаете, что происходит у ребенка? Истерика такая. Мы вдвоем не могли успокоить. Нет слов, чтобы описать эту ситуацию», — рассказала бабушка девочки.

Женщина добавила, что под шоколадкой лежал проводок, имитирующий зарядное устройство без вилки. И еще был маленький вкладыш, который раскрывался, как открытка. Бабушка школьницы отметила, что одна игра в этом автомате стоит 50 рублей, а девочка боролась за iPhone 16 целый год.

Зато на упаковке был указан номер телефона владельца автомата. Правда, бабушке с внучкой не сразу удалось с ним связаться. Когда мужчина понял, о чем идет речь, то в качестве компенсации вернул семье тысячу рублей. Однако ни iPhone, ни хотя бы извинений девочка так и не получила.