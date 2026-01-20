Макрон объявил о наступлении эпохи «мира без правил»

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе (ВЭФ) предупредил, что мир уходит от верховенства закона на международной арене, передало агентство Reuters.

«Это сдвиг в сторону мира без правил, где международное право попирается, а единственный закон, который, похоже, имеет значение, — это закон сильнейшего», — сказал Макрон, призвав страны Европы «не воспринимать это пассивно».

По словам президента Франции, США своими торговыми соглашениями требует максимальных уступок и открыто стремятся подчинить Европу. Вдобавок к этому Белый дом вводит «бесконечные новые тарифы», которые Макрон счел неприемлемыми, «тем более когда это используется в качестве рычага давления».

Европа должна защищаться, и есть механизмы, которые позволят избежать угрозы торговле и международной стабильности, добавил Макрон, следует из текстовой трансляции France24. Позже президент Франции пояснил, что имеет в виду инструмент ЕС «против принуждения», который дает право вводить ответные запретные меры для американского бизнеса.

«Европа может быть медлительной, но она предсказуема и в ней действует верховенство закона», — отметил президент Франции.

Слова Макрона прозвучали на фоне заявления главы Белого дома Дональда Трампа о новых десятипроцентных тарифах на ввоз в США товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которые начнут действовать с 1 февраля.

Также с 1 июня года пошлина на экспорт в США для этих стран вырастет до 25%. Причиной стало то, что власти этих стран критиковали намерения Трампа захватить Гренландию, которая является автономной территорией Дании. Новый тариф, по словам главы Белого дома будет действовать до момента, пока не будет достигнута договоренность о покупке острова.