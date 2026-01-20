Рост цен на золото принес России сотни миллиардов долларов

Золотые резервы Центрального банка России с начала войны в Украине в феврале 2022 года выросли более чем на 216 миллиардов долларов, подсчитало агентство Bloomberg.

Такая прибыль за счет роста цен на этот драгоценный металл сопоставима со стоимостью активов Центробанка, замороженных в Европе (244 миллиарда долларов), отметило агентство.

Как следует из данных Банка России, международные резервы страны в конце 2025 года составили 754,85 миллиардов долларов, из них 326,54 миллиарда долларов пришлись на монетарное золото. На 1 февраля 2022 года российские золотые резервы оценивались в 132,26 миллиардов долларов.

Перед началом войны в Украине цена на золото была на уровне 1800 долларов за унцию. В последние четыре года она постепенно росла, отметило Bloomberg. В 2025 году золото подорожало примерно на 65%, показав самый сильный годовой рост с 1979 года.

Минфин России ожидает, что цены на золото продолжат расти и достигнут пяти тысяч долларов за унцию. Нынешний рост стоимости драгоценного металла связан с утратой доверия к мировым резервным валютам, сказал РБК заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. По его словам, попытки экспроприировать активы Центробанка только усиливают спрос на золото.

По данным Bloomberg, Банк России все это время воздерживался как от крупных покупок драгоценного металла, так и от использования его запасов. К продаже золота регулятор решил прибегнуть только в конце 2025 года для зеркалирования операций, которые совершал Фонд национального благосостояния. В результате объем российских запасов сократился на 0,2 миллиона тройских унций до 74,8 млн тройских унций.

Россия — второй по величине производитель золота в мире, в стране добывается свыше 300 тонн этого драгоценного металла в год. Но с 2022 года российское золото стало недоступно для западных рынков и оказалось фактически отрезано от крупнейшего в мире внебиржевого центра торговли, отметило Bloomberg.

Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов российское золото не принимает. Как рассказало агентство, для Центробанка это осложняет любые потенциальные крупные сделки по продаже золота покупателям в Азии: там российский регулятор рискует столкнуться с конкуренцией со стороны российских золотодобытчиков, которые находятся под санкциями и не могут продавать металл в других регионах.