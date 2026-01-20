EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Рост цен на золото принес России сотни миллиардов долларов

2 минуты чтения 21:11

Золотые резервы Центрального банка России с начала войны в Украине в феврале 2022 года выросли более чем на 216 миллиардов долларов, подсчитало агентство Bloomberg.

Такая прибыль за счет роста цен на этот драгоценный металл сопоставима со стоимостью активов Центробанка, замороженных в Европе (244 миллиарда долларов), отметило агентство.

Как следует из данных Банка России, международные резервы страны в конце 2025 года составили 754,85 миллиардов долларов, из них 326,54 миллиарда долларов пришлись на монетарное золото. На 1 февраля 2022 года российские золотые резервы оценивались в 132,26 миллиардов долларов.

Перед началом войны в Украине цена на золото была на уровне 1800 долларов за унцию. В последние четыре года она постепенно росла, отметило Bloomberg. В 2025 году золото подорожало примерно на 65%, показав самый сильный годовой рост с 1979 года.

«Я наблюдал за ней полчаса»
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
Криминал10 минут чтения

Минфин России ожидает, что цены на золото продолжат расти и достигнут пяти тысяч долларов за унцию. Нынешний рост стоимости драгоценного металла связан с утратой доверия к мировым резервным валютам, сказал РБК заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. По его словам, попытки экспроприировать активы Центробанка только усиливают спрос на золото.

По данным Bloomberg, Банк России все это время воздерживался как от крупных покупок драгоценного металла, так и от использования его запасов. К продаже золота регулятор решил прибегнуть только в конце 2025 года для зеркалирования операций, которые совершал Фонд национального благосостояния. В результате объем российских запасов сократился на 0,2 миллиона тройских унций до 74,8 млн тройских унций.

Россия — второй по величине производитель золота в мире, в стране добывается свыше 300 тонн этого драгоценного металла в год. Но с 2022 года российское золото стало недоступно для западных рынков и оказалось фактически отрезано от крупнейшего в мире внебиржевого центра торговли, отметило Bloomberg.

Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов российское золото не принимает. Как рассказало агентство, для Центробанка это осложняет любые потенциальные крупные сделки по продаже золота покупателям в Азии: там российский регулятор рискует столкнуться с конкуренцией со стороны российских золотодобытчиков, которые находятся под санкциями и не могут продавать металл в других регионах.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть