Общество

Способ диагностики депрессии по голосу разработали в России

2 минуты чтения 14:24

Ученые из Новосибирского государственного вуза (НГУ) разработали метод диагностики депрессии, основанный на акустических данных человеческого голоса. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Исследователи обучили нейросетевую модель на основе более 90 интервью. Система может классифицировать речь по четырем уровням выраженности депрессии — от отсутствия симптомов заболевания до тяжелой формы.

«Обученная модель демонстрирует высокую точность, которая сопоставима с результатами ведущих зарубежных исследований. Интерфейс обеспечивает полный цикл работы с данными — от загрузки или записи аудио до визуализации результатов и экспорта записей. Прототип позволяет как загружать уже сделанные записи, так и проводить оценку на лету», — процитировали в пресс-службе НГУ одного из авторов исследования Александра Федорова.

Модель не сможет заменить психолога и психиатра, однако снизит нагрузку на специалистов, которым зачастую не хватает времени и квалификации для диагностики депрессии у пациента, привел вуз слова старшего преподавателя Марины Злобиной.

«Я наблюдал за ней полчаса»
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
Криминал

Кроме этого, система поможет врачам диагностировать это заболевание у людей с соматическими заболеваниями, а также маскированной депрессии, часто проявляющейся в форме физических жалоб, болей и недомогания, которые невозможно объяснить соматическим заболеванием, добавила Злобина.

Диагностика депрессии по голосу в отличие от традиционных методов исключает «фактор социальной желательности», так как голос — это объективный показатель, который человек не может произвольно контролировать.

Речь — естественный биомаркер психического состояния, поэтому даже короткий ее отрывок содержит ценную информацию об энергетике голоса, которая подвержена изменениям при депрессивных и тревожных состояниях.

В будущем система сможет распознавать и другие психические расстройства по голосу человека. Для этого нужны будут дополнительные данные, чтобы обучить нейросетевую модель. Помимо этого, по словам Злобиной, можно будет подключить и другие модальности, например, анализ мимики по видеозаписи.

По данным ВОЗ на 2025 год, в мире от депрессии страдает около 332 миллионов человек. Депрессия может быть самостоятельным расстройством или сопровождать другие заболевания. Ее симптомы часто маскируются под соматические жалобы, такие как боли, проблемы с сердцем и пищеварением, а также общее недомогание без явной причины.

