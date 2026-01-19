Способ диагностики депрессии по голосу разработали в России

Ученые из Новосибирского государственного вуза (НГУ) разработали метод диагностики депрессии, основанный на акустических данных человеческого голоса. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Исследователи обучили нейросетевую модель на основе более 90 интервью. Система может классифицировать речь по четырем уровням выраженности депрессии — от отсутствия симптомов заболевания до тяжелой формы.

«Обученная модель демонстрирует высокую точность, которая сопоставима с результатами ведущих зарубежных исследований. Интерфейс обеспечивает полный цикл работы с данными — от загрузки или записи аудио до визуализации результатов и экспорта записей. Прототип позволяет как загружать уже сделанные записи, так и проводить оценку на лету», — процитировали в пресс-службе НГУ одного из авторов исследования Александра Федорова.

Модель не сможет заменить психолога и психиатра, однако снизит нагрузку на специалистов, которым зачастую не хватает времени и квалификации для диагностики депрессии у пациента, привел вуз слова старшего преподавателя Марины Злобиной.

Кроме этого, система поможет врачам диагностировать это заболевание у людей с соматическими заболеваниями, а также маскированной депрессии, часто проявляющейся в форме физических жалоб, болей и недомогания, которые невозможно объяснить соматическим заболеванием, добавила Злобина.

Диагностика депрессии по голосу в отличие от традиционных методов исключает «фактор социальной желательности», так как голос — это объективный показатель, который человек не может произвольно контролировать.

Речь — естественный биомаркер психического состояния, поэтому даже короткий ее отрывок содержит ценную информацию об энергетике голоса, которая подвержена изменениям при депрессивных и тревожных состояниях.

В будущем система сможет распознавать и другие психические расстройства по голосу человека. Для этого нужны будут дополнительные данные, чтобы обучить нейросетевую модель. Помимо этого, по словам Злобиной, можно будет подключить и другие модальности, например, анализ мимики по видеозаписи.

По данным ВОЗ на 2025 год, в мире от депрессии страдает около 332 миллионов человек. Депрессия может быть самостоятельным расстройством или сопровождать другие заболевания. Ее симптомы часто маскируются под соматические жалобы, такие как боли, проблемы с сердцем и пищеварением, а также общее недомогание без явной причины.