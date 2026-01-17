Многомиллиардное имущество конфисковали у бывшего мэра Сочи

В списке изъятого имущества бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жены числятся более 50 объектов недвижимости, земельные участки, автомобили, редкие коллекции и предметы роскоши, сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

Решение о конфискации принимал Хостинский районный суд по иску Генпрокуратуры. Общая стоимость изъятого имущества оценивается в 1,673 миллиарда рублей. В частности, у Копайгородского обнаружили и конфисковали коллекцию наручных часов, ювелирные изделия и предметы роскоши на общую сумму более 108 миллионов рублей.

Кроме того во время обысков у Копайгородского следователи нашли не только коллекцию дорогостоящих вин, но и представляющее культурную ценность ружье из дамасской стали, изготовленное в начале XIX века.

Также по обвинению в получении взятки у бывшего мэра Сочи изъяты 77 объектов недвижимости, 15 земельных участков, 10 автомобилей, среди которых Lada Niva, Porsche 911 и пять Mercedes, и денежные средства в размере почти 90 миллионов рублей. Как писал «Коммерсант», прокуратура обнаружила у Копайгородского элитное жилье в Санкт-Петербурге, расположенное в 500 метрах от Эрмитажа.

Алексей Копайгородский возглавил Сочи в 2019 году. До этого он работал вице-губернатором Краснодарского края по внутренней политике. В мае 2024 года он подал в отставку «в связи с назначением на новую должность», а позже отправился на войну в Украину. Однако экс-мэра задержали в Луганске через несколько месяцев, в сентябре, а его жену Янину Копайгородскую — в ноябре. Пару обвиняют в получении взятки.