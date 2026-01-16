EN
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина

2 минуты чтения 14:22

Бывший декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов, которого считают близким к Кремлю политологом, рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о последствиях потенциального убийства Владимира Путина. В этом же интервью Караганов пригрозил нанести ядерный удар по Европе, главными целями которого должны стать Германия и Великобритания.

Отвечая на вопрос о том, что произойдет, если Путина убьют, Караганов выразил надежду, что этого не произойдет. В случае, если это все же случится, Караганов пообещал наказать преступников. Он надеется, что это будут не США, но в случае Европы политолог пообещал «стереть ее с карты человечества».

«[Европу] следует выбросить из геополитических и геостратегических расчетов, поскольку она является помехой. Я надеюсь, что там никого не накажут в физическом смысле, хотя я начинаю говорить, что эти идиоты не воспринимают ничего, кроме физической боли», — заявил Караганов и добавил, что если Европа не закончит войну в Украине, то Россия начнет наносить по ней удары, сначала обычным оружием, затем ядерным.

Идеальная «Семья»
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
Криминал20 минут чтения

В то же время Караганов надеется, что до этого не дойдет. Он назвал применение оружия грехом, а применение ядерного оружия — двойным грехом. Политолог отметил, что он не хотел бы, чтобы Россия стала «таким большим грешником».

Караганов считает, что Москва применит ядерное оружие против Европы в течение года или двух. По его мнению, главными целями для ядерных ударов должны стать Германия и Великобритания. «Германия должна быть первой, потому что Германия — источник худшего в европейской истории», — заявил политолог.

До этого он также обвинил европейцев в «интеллектуальной деградации» и в том, что они «не способны понять», что происходит в мире, в полном объеме. Они якобы уверены, что война никогда не придет на их территорию. Караганов добавил, что Европа была источником большинства войн человечества, однако забыла, каково это — воевать, и не боится военных действий. В связи с этим одной из задач России политолог назвал «приведение [европейцев] в чувства».

