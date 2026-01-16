Сотрудника структуры «Росатома» заподозрили в финансировании ВСУ

В «Росатоме» подтвердили, что в отношении сотрудника входящей в структуру госкорпорации компании проводятся следственные действия. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу.

Речь о компании «Атомстройэкспорт». Ранее близкий к силовикам телеграм-канал Shot сообщил о задержании ее директора по капитальному строительству Михаила Щербака. По данным канала, его подозревают в финансировании украинской армии.

Ранее Щербак, по информации «Интерфакс», занимал должность заместителя главы администрации закрытого города Сарова в Нижегородской области по вопросам градостроительства и архитектуры. А затем пришел работать в нижегородский «Атомэнергопроект». Там он занимался организацией строительства атомных электростанций.

В мае прошлого года суд приговорил бывшего топ-менеджера «Росатома» Геннадия Сахарова к 12 годам колонии по делу о получении взятки в особо крупном размере, напоминает РБК. По версии следствия, деньги ему передал первый заместитель генерального директора компании «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе.

Сам Кокосадзе в том же месяце был осужден на восемь лет лишения свободы за дачу взятки. Сахаров вину не признал и заявлял, что полученные средства были оплатой консультационных услуг при реализации контрактов с организациями, входящими в контур «Росатома».