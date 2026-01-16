EN
Пользователи пожаловались на сбои в работе Xbox в России

2 минуты чтения 18:56

Российские пользователи массово пожаловались на сбои в работе консолей Xbox, сообщило издание «Осторожно, новости».

По словам владельцев приставок, проблемы начались 11 января и затронули многие регионы России. Пользователи рассказали журналистам, что у них возникли проблемы с авторизацией и доступом к аккаунту даже в случае, если оплачена подписка.

Многие рассказывали о ситуации, когда консоль подключена к интернету, но игры не загружаются. Раньше эти ошибки можно было исправить, сменив DNS-сервер, но сейчас и этот способ не помогает, отметили россияне.

По мнению пользователей, проблемы связаны не с действиями компании Microsoft, которая выпускает Xbox, а с замедлением со стороны Роскомнадзора, который уже предпринимал подобные меры к мессенджерам.

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
Общество12 минут чтения

В профильных каналах, на которые ссылаются «Осторожно, новости» заявили, что игры становятся «сопутствующим ущербом» при попытке Роскомнадзора замедлить YouTube, Telegram и другие сервисы: «Под раздачу попадают целые подсети облачных сервисов, на которых живут игровые серверы и файлохранилища».

Владельцы консолей рассказали, что проблемы сейчас возникают не только у тех, кто приобрел Xbox, ввезенную по параллельному импорту, но и у тех, кто пользуется приставками, которые имеют сертификат Ростеста.

Некоторые собеседники журналистов отметили, что заметили масштабные сбои в работе Xbox еще полтора года назад, но тогда они коснулись только старых моделей. Такие приставки удаляли приложения при перезапуске и медленно загружали игры. В результате часть пользователей перешла на компьютеры.

