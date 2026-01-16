EN
«Википедия» рассказала о самых популярных запросах в своей истории

2 минуты чтения 08:22

Фонд «Викимедиа», некоммерческая организация, которая управляет энциклопедией «Википедия», составила список из 25 самых популярных запросов за всю историю существования проекта в англоязычной версии. Этим списком накануне, в день своего 25-летия, «Википедия» поделилась с журналом Popular Science.

Отмечается, что в него вошли данные за период с 2008 года до настоящего времени, тогда как энциклопедия появилась в 2001 году, однако журнал отмечает, что эти темы «остаются самыми востребованными» среди миллионов статей энциклопедии.

Так, первое место заняла страница, на которой публикуется информация о смертях знаменитостей, ранжированная по годам и месяцам. За время существования «Википедии» ее просмотрели более 647 миллионов раз. 

Идеальная «Семья»
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
Криминал20 минут чтения

На втором и третьем местах идут страницы США и нынешнего президента страны Дональда Трампа. Их открывали 328,5 и 325 миллионов раз соответственно. Замыкают пятерку лидеров страницы королевы Великобритании Елизаветы II, умершей в 2022 году, и Индии.

Далее в топ-10 запросов вошли футболист Криштиану Роналду, бывший президент США Барак Обама, миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, Вторая мировая война и Соединенное Королевство. 

Следующие 15 строчек заняли футболист Лионель Месси, легендарный певец Майкл Джексон, сериал «Игра престолов», Адольф Гитлер, американский рэпер Эминем, американская певица Тейлор Свифт, Первая мировая война, группа The Beatles, актер Дуэйн Джонсон, страница со списком президентов США, Канада, Леди Гага, премия «Оскар», лидер группы Queen Фредди Меркьюри и список самых кассовых фильмов

