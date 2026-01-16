Китай перестал закупать электроэнергию у России

С 1 января этого года Китай полностью прекратил закупку российской электроэнергии, хотя договор России с китайской Государственной электросетевой корпорацией действует до 2037 года. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимные источники.

По их словам, причиной остановки экспорта стали слишком высокие цены на электроэнергию, которые превысили внутреннюю стоимость электричества в Китае и сделали его закупку в России невыгодной.

Как отмечает «Коммерсантъ», из чего складывается экспортная цена на электроэнергию, неизвестно, Вероятно, на нее влияют тариф магистральных сетей на доставку электроэнергии до трансграничной ЛЭП Амурская—Хэйхэ и маржа оператора экспорта-импорта электроэнергии «Интер РАО».

Китай продает электричество внутри страны по розничной цене, которая практически не меняется. При этом в России цены на электроэнергию на Дальнем Востоке, откуда шли поставки в Китай, растут «опережающими темпами». Так, стоимость одного МВт•ч в январе этого года оказалась на 42% выше, чем в январе прошлого. Кроме того, в «Интер РАО» рассказали, что в регионе наблюдается дефицит электрогенерации из-за растущего потребления электричества. Из-за этого снизились российские экспортные возможности.

По данным источников «Коммерсанта», экспорт электроэнергии в Китай в этом году вряд ли возобновится. «В настоящее время стороны активно изучают возможности для осуществления торговли электроэнергией. Расторжение экспортного контракта по инициативе российской стороны не планируется», — заявили, в свою очередь в «Интер РАО».

В Минэнерго изданию рассказали, что Россия готова возобновить поставки электричества, если получит соответствующий запрос от Китая. В то же время Сергей Роженко из консалтинговой компании Kept отметил, что объем поставляемой из России электроэнергии был «довольно небольшим» по сравнению с тем, сколько электричества Китай производил сам, и страна сможет его заменить другими источниками.