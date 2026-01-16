Россиян призвали не прыгать из окон в сугробы

Сотрудники МЧС России на Камчатке предупредили жителей об опасности прыжков из окон в сугробы, пишет РБК со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

Поводом стал недавний инцидент с подростком, который спрыгнул в снег с крыши торгового центра и застрял. Чтобы помочь ему выбраться из снежной толщи, пришлось вызывать спасателей.

«Под слоем снега могут находиться заборы, автомобили, острые металлические конструкции, которые могут травмировать человека. Также велика вероятность застрять», — сообщила пресс-служба МЧС.

В конце декабря Камчатку буквально засыпало снегом, а в начале этой недели на полуостров к тому же обрушился охотоморский циклон. Местные жители в соцсетях делятся видео, как они переживают «снежный апокалипсис». Как ранее сообщал телеграм-канал Mash, некоторые решили, что высота сугробов настолько велика, что может смягчить падение даже с нескольких этажей. Видео с прыжками из окна стали появляться в сети.

Идеальная «Семья» 28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда Криминал 20 минут чтения

Жители Петропавловска-Камчатского рассказывают, что выйти из дома классическим способом, то есть через подъездную дверь, действительно не всегда возможно из-за завалов снега. Некоторые выходят сразу из окон или выгуливают таким образом собак.

Из-за сильных снегопадов в регионе также возникли перебои в работе общественного транспорта. Власти Камчатского края сообщили, что в период ограничений для перевозки пассажиров задействуют автомобили-вахтовки Росгвардии. Как правило, такая техника используется для перевозки личного состава ведомства.

Накануне региональное управление МЧС предупредило жителей об угрозе схода снежных масс с крыш домов в Петропавловске-Камчатском, а также в Елизовском, Вилючинском и Усть-Большерецком муниципальных округах. Ранее в этих районах была объявлена лавинная опасность.