На создание российского препарата от импотенции впустую потратили 10 лет и миллиарды рублей

Российские ученые впустую потратили 10 лет и миллиарды рублей на разработку отечественного препарата для лечения импотенции на основе мускуса кабарги (секрета пахучей железы оленя). Проект включал в себя строительство лаборатории в Подмосковье и питомника для разведения животных в Горно-Алтайске, однако теперь права на препарат хотят передать частной компании. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты.

Проект ведется с 2016 года. Согласно планам, лаборатория и питомник должны были начать работу еще в 2020 году, но сроки постоянно переносились. Так, питомник ввели в эксплуатацию лишь в июне 2024 года, а лабораторию до сих пор не достроили.

Более того, по словам аудиторов, не была достигнута главная цель проекта, которая заключалась в создании замкнутого цикла производства отечественных лекарств из мускуса кабарги. Сообщается, что на разработку и клинические исследования препарата «Мускулив» для лечения импотенции из федерального бюджета с 2017 по 2025 год направили около миллиарда рублей. Всего на проект, включая строительство лаборатории и питомника, а также содержание кабарги, за все время выделили 2,4 миллиарда рублей, что в 1,6 раза больше первоначальной оценки.

По данным Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), который ведет строительство лаборатории и питомника, клинические исследования «Мускулива» завершились только в 2025 году. В октябре прошлого года медики начали готовить документы для подачи заявления в Минздрав о регистрации лекарства.

Однако, как выяснилось, полученный в питомнике мускус, а также права на регистрацию и производство «Мускулива» теперь хотят передать индустриальному партнеру — фармкомпании АО «Брынцалов-А», которая принадлежит миллиардеру, экс-депутату Госдумы Владимиру Брынцалову.

По факту неэффективного расходования средств Счетная палата направила жалобы Владимиру Путину и в Генпрокуратуру. В документе аудиторы потребовали принять меры по выявленным нарушениям, привлечь виновных должностных лиц к ответственности и взыскать с подрядчиков пени за просрочку.