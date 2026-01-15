Двоих россиян насмерть засыпало снегом на Камчатке

Двоих жителей Петропавловска-Камчатского 60 и 62 лет засыпало лавиной снега. Оба мужчины не выжили, передают ТАСС и «Коммерсантъ» со ссылкой на региональный Следственный комитет и прокуратуру, который возбудил уголовное дело из-за гибели одного из россиян.

По данным местного МЧС, 60-летний мужчина на Советской улице расчищал свою машину, когда его завалило снегом. Мэр города Евгений Беляев обвинил в этом управляющую компанию.

«Не выдерживает никакой критики преступное бездействие управляющих организаций, которые своевременно не убирают снег и наледь с крыш и козырьков домов! Подобное халатное отношение, к сожалению, привело к трагедии, которая закончилась смертью жителя города», — написал Беляев. Похожего мнения придерживается и глава регионального МЧС Сергей Лебедев.

В соцсетях также появилось видео, на котором несколько человек пытаются откопать мужчину. Позже телеграм-канал Shot сообщил, что, по предварительным данным, погибшим оказался Игорь Быков, сотрудник Центра управления в кризисных ситуациях. Когда его откопали, у него еще прощупывался пульс, но медики не смогли спасти мужчину.

Похожая ситуация случилась на улице Макарова в микрорайоне Сероглазка. Там тоже мужчину завалило снегом. Он не смог самостоятельно выбраться, а прибывшим на место спасателям и медикам не удалось его спасти.

В последние несколько дней на Камчатке из-за мощного циклона идет самый сильный за почти 30 лет снегопад. Как пишет ТАСС, в Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС муниципального уровня. В регионе отменили занятия в школах и колледжах, а жителям советуют не выходить на улицы. В сети появляются кадры, на которых видно, что сугробы доходят до уровня вторых этажей, а людям приходится откапывать проходы, чтобы выйти из подъезда.