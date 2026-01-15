EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Двоих россиян насмерть засыпало снегом на Камчатке

2 минуты чтения 12:45

Двоих жителей Петропавловска-Камчатского 60 и 62 лет засыпало лавиной снега. Оба мужчины не выжили, передают ТАСС и «Коммерсантъ» со ссылкой на региональный Следственный комитет и прокуратуру, который возбудил уголовное дело из-за гибели одного из россиян.

По данным местного МЧС, 60-летний мужчина на Советской улице расчищал свою машину, когда его завалило снегом. Мэр города Евгений Беляев обвинил в этом управляющую компанию.

«Не выдерживает никакой критики преступное бездействие управляющих организаций, которые своевременно не убирают снег и наледь с крыш и козырьков домов! Подобное халатное отношение, к сожалению, привело к трагедии, которая закончилась смертью жителя города», — написал Беляев. Похожего мнения придерживается и глава регионального МЧС Сергей Лебедев. 

Последний день Сергея Бодрова 
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
Общество17 минут чтения

В соцсетях также появилось видео, на котором несколько человек пытаются откопать мужчину. Позже телеграм-канал Shot сообщил, что, по предварительным данным, погибшим оказался Игорь Быков, сотрудник Центра управления в кризисных ситуациях. Когда его откопали, у него еще прощупывался пульс, но медики не смогли спасти мужчину.

Похожая ситуация случилась на улице Макарова в микрорайоне Сероглазка. Там тоже мужчину завалило снегом. Он не смог самостоятельно выбраться, а прибывшим на место спасателям и медикам не удалось его спасти.

В последние несколько дней на Камчатке из-за мощного циклона идет самый сильный за почти 30 лет снегопад. Как пишет ТАСС, в Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС муниципального уровня. В регионе отменили занятия в школах и колледжах, а жителям советуют не выходить на улицы. В сети появляются кадры, на которых видно, что сугробы доходят до уровня вторых этажей, а людям приходится откапывать проходы, чтобы выйти из подъезда.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01 14 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Названо самое популярное слово в русском языке
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Названо самое популярное слово в русском языке