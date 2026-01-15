EN
СМИ сообщили о критическом уровне российских потерь в Украине

2 минуты чтения 20:59

Потери России в войне с Украиной приближаются к переломной точке, после которой армия может столкнуться с нехваткой военных. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на официальные данные, слова источников и западных чиновников.

На этой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что российские войска ежемесячно теряют 20-25 тысяч солдат. «Я не говорю о тяжелораненных. Я говорю об убитых», — пояснил он.

Высокопоставленный чиновник НАТО подтвердил Business Insider, что на войне в Украине ежемесячно гибнут порядка 25 тысяч российских солдат, а также добавил, что эти потери «неприемлемы» для Москвы.

В декабре Министерство обороны Великобритании заявило, что, по их оценке, совокупные потери России в войне с Украиной за четыре года превысили 1,2 миллиона убитыми и ранеными. В этом же отчете говорилось, что в декабре в день примерно 1100 российских военных умирали или получали ранения.

Последний день Сергея Бодрова 
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
Общество17 минут чтения

Россия имеет значительно больший мобилизационный резерв, нежели Украина, однако Москва стремится избежать масштабной мобилизации, полагаясь на набор добровольцев, готовых заключить контракт с Минобороны, отметил Business Insider.

Таким образом в среднем за месяц российские войска пополняются 30-36 тысячами человек. Как полагают аналитики, Кремль вряд ли готов изменить эту тактику в ближайшее время.

Постепенно восполнение боевых потерь становится вызовом для России, сказала в разговоре с журналистами эксперт по вопросам России в американском Институте изучения войны Екатерина Степаненко. По ее словам, Кремль «столкнется с тупиком», если не изменит подходы к пополнению войск.

