EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ рассказали о попавшей в плен к трэш-стримерам россиянке

2 минуты чтения 16:40 | Обновлено: 16:41

Жители Санкт-Петербурга пытаются вернуть домой родственницу, которая якобы попала в плен к трэш-стримерам. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
Общество12 минут чтения

По данным Baza, россияне обратились за помощью к силовикам и отправились в Краснодар. Найдя нужную квартиру, они пришли освобождать петербурженку вместе с полицией. 

Сестра девушки увидела в интернете кадры со стримов. Она рассказала, что там ее родственницу избивали и унижали, а также ей поджигали пятки ради донатов от зрителей. По словам петербуржцев, обнаруженная в квартире девушка находилась в тяжелом состоянии.

Она, как утверждается, была дезориентирована и плохо говорила. Родственники считают, что девушка находилась под воздействием психотропных веществ или наркотиков, которые позволили стримерам убедить ее в нормальности происходящего. 

Мать и сестра женщины не смогли убедить девушку покинуть квартиру. Полицейские также не стали принимать никаких мер, поскольку, как отмечает Baza, посчитали, что она добровольно соглашается на такое обращение с собой. Не было также выдвинуто никаких обвинений и в адрес стримеров.

В тексте Baza не опубликованы имени девушки и стримеров, а также не упомянуты их соцсети. В прикрепленном к публикации видео двое молодых мужчин бьют девушку в район головы, подносят зажигалку к пяткам и ударяют похожим на плетку предметом по ягодицам.

Один из стримеров называет девушку по имени — Ника. На видео также запечатлен визит в квартиру сотрудников полиции, они наблюдают, как другая женщина пытается разбудить лежащую на кровати девушку. В этот момент звучит другое имя — Нина, однако из контекста обсуждения невозможно понять, чье имя упомянуто — девушки, ее матери или сестры.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом