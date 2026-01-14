СМИ рассказали о попавшей в плен к трэш-стримерам россиянке

Жители Санкт-Петербурга пытаются вернуть домой родственницу, которая якобы попала в плен к трэш-стримерам. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно Общество 12 минут чтения

По данным Baza, россияне обратились за помощью к силовикам и отправились в Краснодар. Найдя нужную квартиру, они пришли освобождать петербурженку вместе с полицией.

Сестра девушки увидела в интернете кадры со стримов. Она рассказала, что там ее родственницу избивали и унижали, а также ей поджигали пятки ради донатов от зрителей. По словам петербуржцев, обнаруженная в квартире девушка находилась в тяжелом состоянии.

Она, как утверждается, была дезориентирована и плохо говорила. Родственники считают, что девушка находилась под воздействием психотропных веществ или наркотиков, которые позволили стримерам убедить ее в нормальности происходящего.

Мать и сестра женщины не смогли убедить девушку покинуть квартиру. Полицейские также не стали принимать никаких мер, поскольку, как отмечает Baza, посчитали, что она добровольно соглашается на такое обращение с собой. Не было также выдвинуто никаких обвинений и в адрес стримеров.

В тексте Baza не опубликованы имени девушки и стримеров, а также не упомянуты их соцсети. В прикрепленном к публикации видео двое молодых мужчин бьют девушку в район головы, подносят зажигалку к пяткам и ударяют похожим на плетку предметом по ягодицам.

Один из стримеров называет девушку по имени — Ника. На видео также запечатлен визит в квартиру сотрудников полиции, они наблюдают, как другая женщина пытается разбудить лежащую на кровати девушку. В этот момент звучит другое имя — Нина, однако из контекста обсуждения невозможно понять, чье имя упомянуто — девушки, ее матери или сестры.