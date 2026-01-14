EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россиянка обвинила принявших инфаркт за паническую атаку врачей в гибели ее сына

2 минуты чтения 17:00

Жительница Магнитогорска обвинила российских врачей в гибели своего 11-летнего сына по имени Матвей. По ее словам, медики приняли инфаркт у ребенка за паническую атаку. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Неля, мать мальчика, рассказала газете, что еще в четырехлетнем возрасте у Матвея диагностировали порок сердца. Несмотря на диагноз, по ее словам, школьник занимался плаванием, карате, и был крепкого телосложения.

«По краям клапана у него срастались спайки, из-за чего он сужался. Мы регулярно обследовались, ездили на консультации. А осенью Матвей переболел, сильно кашлял. И тогда нам врачи сказали: “Докашлялся, клапан износился, нужна замена”», — вспоминает она.

Врачи порекомендовали сделать плановую операцию в Челябинске, потому что там «сильные хирурги». Неля утверждает, что Матвей даже не испугался, так как менять клапан ему назначили хирурга с 35-летним стажем работы.

11-летний мальчик пропал без следа
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
Криминал7 минут чтения

Операция прошла восьмого октября. Однако на следующий день, как рассказала родительница, Матвей пожаловался на плохое самочувствие и его состояние продолжало ухудшаться вплоть до дня выписки. 

«Мне сказали: “Он у вас такой мягкий, меланхоличный. Другой ребенок и не заметил бы ничего. Сил вам, родители”. Врачи решили, что это паническая атака и дали Матвею успокоительные. А у него все симптомы инфаркта. Ребенок умирал», — заявила Неля.

Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
Общество9 минут чтения

Сердце мальчика остановилось. Мать Матвея утверждает, что причиной стал перекрытый кровоток к сердцу после операции. По ее словам, коронарный сосуд был закрыт тем, чего в сердце быть не должно. После этого Матвея поместили в медикаментозную кому и порекомендовали перевести его в московскую больницу.

Неля рассказала, что медики федерального центра Шумакова в Москве успешно провели операцию по пересадке сердца и ребенок очнулся. Однако в больнице у Матвея развилась пневмония. 

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
Общество12 минут чтения

«Ему проводили санирование — откачивали мокроту из легких. Это ужас, мы отворачивались и не могли смотреть. Все время в больнице ему было очень-очень больно. Мальчик был в сознании, пока лежал в реанимации. Он повторял таблицу умножения, решал в голове примеры и терпел мучительные процедуры. Инфекция попала в кровь, начался сепсис», — сказала мать мальчика.

Матвей умер 29 декабря. Женщина обвинила врачей в халатности и написала обращения в Минздрав и Следственный комитет. 12 января Следственный комитет сообщил, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом