Россиянка обвинила принявших инфаркт за паническую атаку врачей в гибели ее сына

Жительница Магнитогорска обвинила российских врачей в гибели своего 11-летнего сына по имени Матвей. По ее словам, медики приняли инфаркт у ребенка за паническую атаку. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Неля, мать мальчика, рассказала газете, что еще в четырехлетнем возрасте у Матвея диагностировали порок сердца. Несмотря на диагноз, по ее словам, школьник занимался плаванием, карате, и был крепкого телосложения.

«По краям клапана у него срастались спайки, из-за чего он сужался. Мы регулярно обследовались, ездили на консультации. А осенью Матвей переболел, сильно кашлял. И тогда нам врачи сказали: “Докашлялся, клапан износился, нужна замена”», — вспоминает она.

Врачи порекомендовали сделать плановую операцию в Челябинске, потому что там «сильные хирурги». Неля утверждает, что Матвей даже не испугался, так как менять клапан ему назначили хирурга с 35-летним стажем работы.

Операция прошла восьмого октября. Однако на следующий день, как рассказала родительница, Матвей пожаловался на плохое самочувствие и его состояние продолжало ухудшаться вплоть до дня выписки.

«Мне сказали: “Он у вас такой мягкий, меланхоличный. Другой ребенок и не заметил бы ничего. Сил вам, родители”. Врачи решили, что это паническая атака и дали Матвею успокоительные. А у него все симптомы инфаркта. Ребенок умирал», — заявила Неля.

Сердце мальчика остановилось. Мать Матвея утверждает, что причиной стал перекрытый кровоток к сердцу после операции. По ее словам, коронарный сосуд был закрыт тем, чего в сердце быть не должно. После этого Матвея поместили в медикаментозную кому и порекомендовали перевести его в московскую больницу.

Неля рассказала, что медики федерального центра Шумакова в Москве успешно провели операцию по пересадке сердца и ребенок очнулся. Однако в больнице у Матвея развилась пневмония.

«Ему проводили санирование — откачивали мокроту из легких. Это ужас, мы отворачивались и не могли смотреть. Все время в больнице ему было очень-очень больно. Мальчик был в сознании, пока лежал в реанимации. Он повторял таблицу умножения, решал в голове примеры и терпел мучительные процедуры. Инфекция попала в кровь, начался сепсис», — сказала мать мальчика.

Матвей умер 29 декабря. Женщина обвинила врачей в халатности и написала обращения в Минздрав и Следственный комитет. 12 января Следственный комитет сообщил, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.