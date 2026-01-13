Жители Москвы и области пожаловались на горы мусора во дворах

Жильцы многоквартирных домов в Москве и Московской области рассказали, что пакеты с мусором не вывозятся из их дворов с начала новогодних праздников и продолжают накапливаться. Об этом пишут «Осторожно, новости».

Так, жители Можайского района Москвы жалуются, что мешки с мусором складываются прямо под окнами домов и рядом с подъездами. Похожая проблема наблюдается в ЖК «Новое Внуково», здесь отходы лежат вне мусорных баков рядом с парковкой и проезжей частью.

Жильцы комплекса «Эко Бунино» в Коммунарке рассказали «Осторожно, новости» о переполнении мусорных баков около их домов — пакеты складываются рядом и не вывозятся. Из-за этого, по словам москвичей, у домов появились крысы, а управляющая компания лишь «разводит руками».

На скопление мусора жалуются также в ЖК «Пригород Лесное», он расположен в Ленинском городском округе Московской области. Ранее телеграм-канал «Осторожно, Москва» писал также о проблемах с вывозом отходов и у жителей комплекса «Мякинино парк».

Мусор здесь начал копиться еще 30 декабря, из-за этого отходы уже заняли площадь в несколько метров рядом с баками и продолжают прибавляться. Жильцы пишут жалобы на портале «Наш город», но управляющая компания не отвечает.

При этом мусоровозы приезжают в комплекс, но не забирают мусор, утверждают москвичи. Из-за этого заявка на вывоз отходов закрывается, но реально они продолжают накапливаться во дворе. Аналогичные сложности есть и у жителей домов на Алтуфьевском шоссе и на улице Трофимова.

«Осторожно, Москва» отмечает, что это может быть связано с обилием снега в московском регионе, из-за чего во дворах образовались огромные сугробы.