СМИ сообщили о желании Франции прекратить закупать оружие для Украины в США

2 минуты чтения 17:09

Страны Евросоюза спорят друг с другом по вопросу о закупке вооружений для Украины, сообщает Politico со ссылкой на письма правительств Германии и Нидерландов.

Франция лоббирует прекращение закупок у США, чтобы не финансировать Вашингтон на фоне обострившегося напряжения внутри альянса НАТО. Президент страны Эмманюэль Макрон стремится предоставить европейским компаниям больше льгот, даже если это помешает Киеву немедленно закупить необходимое оружие, пишет издание.

Politico отмечает, что среди стран ЕС мало других активных сторонников предложения Франции — к ним можно отнести лишь Грецию и Кипр. Однако большинство их них поддерживают оговорку в стиле «покупай европейское», не ограничивая возможность поставок из других стран.

При этом ЕС уже договорился о выделении Украине совместного займа в размере 90 миллиардов долларов. Эти средства, как ожидается, в основном потратят на закупку оружия, лишь треть будет направлена на общую бюджетную поддержку Киева. 

Активно возражает Франции Германия — Берлин предлагает открыть доступ к обслуживанию закупок в рамках этого займа для компаний не из ЕС, поддерживая оговорку о приоритете для европейских компаний. Не согласны с Парижем и Нидерланды — Амстердам настаивает на выделении не менее 15 миллиардов евро для закупок оружия, которое Киев сейчас не может получить от европейских компаний. 

Критикующие Макрона политики считают, что укрепление обороноспособности Украины должно стать главным приоритетом стран ЕС. Париж же уверен, что ЕС должен попытаться получить максимальную выгоду от продолжения финансирования Киева.

Берлин при этом предлагает Франции компромиссный вариант — предоставление преференций компаниям из стран, оказывающих Украине наибольшую поддержку. Изначально этот пункт предназначался для поощрения помощи Киеву со стороны третьих стран, однако Германия хочет распространить его и на входящие в страны ЕС государства.

Дипломаты считают, что ФРГ пытается обеспечить получение привилегий для своих компаний — Германия является одним из крупнейших финансовых доноров Украины в отражении российской агрессии.

