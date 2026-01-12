Женщина лишилась ноги после нападения своей собаки

Жительница расположенного в США штата Теннесси Аманда Мирс лишилась ноги после нападения собственной собаки. Об этом пишет медиа LADBible.

Ее пес Деннис, помесь питбуля и стаффордширского терьера, не подружился с принесенной в дом собакой породы американский булли и набросился на нее. Мирс попыталась разнять их драку, но Деннис вцепился в ее ногу и не отпускал — женщине пришлось задушить своего пса второй ногой и руками, чтобы освободиться.

После этого Мирс была срочно доставлена в больницу, ее конечность «повисла» после атаки. Сопротивлявшийся пес успел также раздробить ей кости в правой руке и укусить за левую.

Врачи предложили женщине выбор — ампутация или долгие и сложные попытки спасти ногу. Вторая опция потребовала бы от Мирс пройти через 12 операций в течение следующих двух лет, во время которых она бы испытывала сильную боль.

Пострадавшая выбрала ампутацию и лишилась левой ноги. При этом Деннис, по ее словам, был «лучшим другом», женщины которого она воспитывала с двухнедельного возраста — ранее пес не был агрессивным.

Женщина приняла решение усыпить Денниса, поскольку посчитала, что он может быть опасен для ее 10-летнего сына. Это решение она назвала доставившим ей боль, но не сложным.

Журналисты отмечают, что Мирс является владелицей четырех собак, она также часто подбирала с улицы животных, которых бросили хозяева. Обычные ее псы ладили с гостями, но новый питомец Ральфи сначала начал конфликтовать с Деннисом у миски. Женщина попыталась запереть одну из собак в спальне, но она сбежала оттуда и конфликт продолжился. После нападения Ральфи выжил, он не пытался сопротивляться в драке, из-за которой его хозяйка осталась без ноги.