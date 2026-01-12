Тела шести россиян обнаружили в запертой квартире

В одной из квартир расположенного в Саратовской области города Балаково обнаружены тела шести людей, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).
Следователям удалось установить личности только четырех погибших — 45-летней женщины и 50-летнего мужчины, а также их сыновей, которым исполнилось четыре и девять лет. Имена еще двоих погибших СК продолжает выяснять.
Предварительная версия произошедшего — отравление угарным газом в ходе работы установленного в жилище газового оборудования, отмечает СК. Силовики возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК).
Дверь в квартиру пришлось вскрывать сотрудникам службы спасения. СК отчитался о проведении экспертизы и начале допроса свидетелей — при этом силовики не сообщили, есть ли у них подозреваемые.
Ранее управление СК по Московской области рассказало о мужчине, который поджег дом бывшей супруги, когда увидел у нее в гостях другого мужчину. Заметив его в окне, он поехал на заправочную станцию, купил канистру бензина, облил крыльцо и входную дверь, а затем устроил пожар.
Инцидент произошел в ночь на восьмое января в частном доме села Алабушево, входящем в состав Солнечногорска. Подозреваемый прибыл к дому экс-жены по своей инициативе — о приглашении с ее стороны в тексте СК не сообщается.
Гостивший мужчина смог выбраться из горящего дома, а его хозяйка погибла из-за отравления угарным газом. Устроивший пожар скрылся с места происшествия, но позже его задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью и общеопасным способом (п. «д» , «е» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК)