Общество

Тела шести россиян обнаружили в запертой квартире

2 минуты чтения 14:04

В одной из квартир расположенного в Саратовской области города Балаково обнаружены тела шести людей, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

11-летний мальчик пропал без следа
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
Криминал7 минут чтения

Следователям удалось установить личности только четырех погибших — 45-летней женщины и 50-летнего мужчины, а также их сыновей, которым исполнилось четыре и девять лет. Имена еще двоих погибших СК продолжает выяснять. 

Предварительная версия произошедшего — отравление угарным газом в ходе работы установленного в жилище газового оборудования, отмечает СК. Силовики возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК). 

Дверь в квартиру пришлось вскрывать сотрудникам службы спасения. СК отчитался о проведении экспертизы и начале допроса свидетелей — при этом силовики не сообщили, есть ли у них подозреваемые. 

Ранее управление СК по Московской области рассказало о мужчине, который поджег дом бывшей супруги, когда увидел у нее в гостях другого мужчину. Заметив его в окне, он поехал на заправочную станцию, купил канистру бензина, облил крыльцо и входную дверь, а затем устроил пожар.

Инцидент произошел в ночь на восьмое января в частном доме села Алабушево, входящем в состав Солнечногорска. Подозреваемый прибыл к дому экс-жены по своей инициативе — о приглашении с ее стороны в тексте СК не сообщается.

Гостивший мужчина смог выбраться из горящего дома, а его хозяйка погибла из-за отравления угарным газом. Устроивший пожар скрылся с места происшествия, но позже его задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью и общеопасным способом (п. «д» , «е» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК)

