EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Бешеная рысь напала на девочку в детском лагере под Уфой

2 минуты чтения 15:27

Рысь напала на несовершеннолетнюю девочку в детском лагере под Уфой, животное было заражено бешенством. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
Общество9 минут чтения

Больное животное укусило ребенка в лицо, однако рана оказалась небольшой, сообщил чиновник. Девочку доставили в районную больницу Благовещенска, где врачи начали вакцинировать пострадавшую от бешенства. 

Информация о нападении начала появляться в СМИ и телеграм-каналах 12 января, однако инцидент произошел еще на прошлой неделе, заявил Рахматуллин. Сейчас ребенок уже находится на амбулаторном лечении.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление Росприроднадзора сообщило, что рысь укусила ребенка в руку — девочка сама протянула ее, чтобы погладить животное. Руководство детского лагеря изолировало детей и вызвало специалистов.

Инцидент произошел в спортивном центре «Уфимский сокол», рассказали РИА «Новости» в министерстве природопользования и экологии Башкортостана. Рысь свободно ходила по территории лагеря, а также, предположительно, атаковала еще и собаку.

Рысь умерла вскоре после прибытия ветеринаров и охотничьего инспектора, Рахматуллин подтвердил, что у животного обнаружили бешенство.

Телеграм-канал Shot заявил, что пострадавшей 12 лет, а бешенство у рыси развилось до тяжелой формы — она начала задыхаться до того, как ее попытались усыпить. По информации Shot, сотрудники лагеря быстро отвели животное от ребенка после нападения, а раны оказались неглубокими. 

Бешенство является вирусным заболеванием. В 99% случаев человек заражается им через укусы собак. При проявлении симптомов помощь пострадавшим оказывается из принципа сострадания, самым эффективным способ борьбы с ним является вакцинация

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января
Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01 8 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ: у Кадырова отказали почки
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ: у Кадырова отказали почки
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом