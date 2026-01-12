Бешеная рысь напала на девочку в детском лагере под Уфой

Рысь напала на несовершеннолетнюю девочку в детском лагере под Уфой, животное было заражено бешенством. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации Общество 9 минут чтения

Больное животное укусило ребенка в лицо, однако рана оказалась небольшой, сообщил чиновник. Девочку доставили в районную больницу Благовещенска, где врачи начали вакцинировать пострадавшую от бешенства.

Информация о нападении начала появляться в СМИ и телеграм-каналах 12 января, однако инцидент произошел еще на прошлой неделе, заявил Рахматуллин. Сейчас ребенок уже находится на амбулаторном лечении.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление Росприроднадзора сообщило, что рысь укусила ребенка в руку — девочка сама протянула ее, чтобы погладить животное. Руководство детского лагеря изолировало детей и вызвало специалистов.

Инцидент произошел в спортивном центре «Уфимский сокол», рассказали РИА «Новости» в министерстве природопользования и экологии Башкортостана. Рысь свободно ходила по территории лагеря, а также, предположительно, атаковала еще и собаку.

Рысь умерла вскоре после прибытия ветеринаров и охотничьего инспектора, Рахматуллин подтвердил, что у животного обнаружили бешенство.

Телеграм-канал Shot заявил, что пострадавшей 12 лет, а бешенство у рыси развилось до тяжелой формы — она начала задыхаться до того, как ее попытались усыпить. По информации Shot, сотрудники лагеря быстро отвели животное от ребенка после нападения, а раны оказались неглубокими.



Бешенство является вирусным заболеванием. В 99% случаев человек заражается им через укусы собак. При проявлении симптомов помощь пострадавшим оказывается из принципа сострадания, самым эффективным способ борьбы с ним является вакцинация