СМИ рассказали об особом взгляде зумеров на экономику

По мере того, как старшие представители поколения Z приближаются к 30-летнему рубежу, их экономические привычки все больше отличаются от привычек других поколений, пишет Fortune.

Отмечается, что поколение зумеров называют «транжирами», тратящими сотни долларов на билеты на концерты или международные поездки. Средний долг представителей поколения Z составляет более 94 тысячи долларов на человека, что является самым высоким показателем среди всех поколений и значительно превышает долги миллениалов (более 59 тысяч долларов) и поколения X (более 53 тысяч долларов).

Экономист Элисс Лассман назвала подход зумеров к экономике «дизиллюзиономикой», то есть способом справиться с неопределенным финансовым будущим. По ее словам, представления зумеров об экономике и их личный опыт в этой сфере значительно отличается от того, что им рассказывают родители.

Привычные признаки стабильности, такие как владение собственным домом, семья и пенсия, кажутся поколению Z недостижимыми. Уровень безработицы среди зумеров растет, а треть из них считают, что никогда не будут владеть собственным домом, и многие планируют отказаться от рождения детей.

Лассман пишет, что у зумеров появилась привычка «хакинга жилья», то есть аренды большего помещения, нежели им нужно, и последующей сдачи отдельных комнат в субаренду. Кроме того, зумеры стремятся иметь несколько источников дохода вместо одного и рассматривают создание контента как пассивный доход.

Экономист отметила, что поколение Z чаще использует услуги «купи сейчас, заплати потом», чем традиционные кредитные карты. Кроме того, зумеры заменяют предметы роскоши на дешевые аналоги и демонстрируют «враждебные» взгляды, все чаще совершая кражи в магазинах или в интернете, поскольку считает оправданным воровать у корпораций, которые могут покрыть убытки.