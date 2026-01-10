EN
Путин объяснял Бушу причины войны в Чечне

Архив национальной безопасности США опубликовал стенограммы еще некоторых разговоров Владимира Путина и Джорджа Буша-младшего, который тогда занимал пост президента США. Одна из этих бесед прошла чуть более чем через месяц после крупнейшей в истории террористической атаки на США и в разгар Второй чеченской войны.

Главной темой разговора 21 октября 2001 года стало американо-российское сотрудничество в глобальной войне с терроризмом, объявленной Бушем незадолго до этого. Ссылаясь на предыдущие обсуждения, Буш отметил, что «умеренным чеченцам» следует дать возможность избавиться от «таких групп, как Аль-Каида». 

Путин в ответ заявил, что бывший президент Ичкерии Аслан Масхадов, которого имел в виду Буш, практически не имеет влияния. «В его окружении всего 200–300 человек. Когда Госдепартамент советует избавиться от арабских террористов, он послушался, но ему не на кого положиться», — сказал Путин.

Буш поинтересовался, считает ли Путин всех чеченцев террористами.

«Нет, но все боевики — да. Они все ученики бен Ладена. Бен Ладен тренировал их. Ты увидишь, если посмотришь на фотографии. Они даже выглядят как он», — ответил Путин.

По его словам, «эти люди, работающие с Аль-Каидой и бен Ладеном», говорят, что устали убивать «Иванов» на родине, поэтому хотят отправиться в Афганистан, «чтобы убивать там толстых американцев», а потом вернуться в Чечню. 

«Я знаю историю Чечни. Чечня — это проблема, существующая уже 400 лет. Чеченский народ всегда стремился к независимости. Мы должны уважать это. События 1995 года показали это. Сегодня это невозможно. Россия полностью отстранилась в 1995 году и предоставила ей полную независимость, хотя и неформальную. И какими оказались последствия? Это привело к радикальному исламу», — заявил Путин.

В ходе беседы Путин сравнил чеченских боевиков с талибами, объясняя необходимость военной операции в Чечне. «Советский Союз совершил большие ошибки в Афганистане. Они не понимали и пытались установить просоветское, непредставительное правительство, основанное на меньшинствах. Пуштуны были исключены. Они возмутились. Радикальные исламские фундаменталисты ассимилировались на территории Афганистана и назвали это традиционным исламом. Мы должны изгнать талибов и привлечь пуштунов. Мы должны сделать то же самое в Чечне. У нас хорошие отношения с традиционным исламом», — сказал Путин. 

Он признал, что российские военные «иногда совершают преступления», но подчеркнул, что власти принимают меры, и призвал США «не вмешиваться в этот процесс».

