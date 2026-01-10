EN
Общество

Россияне рассказали о массовом отравлении на горнолыжном курорте

17:22

Российские туристы рассказали телеграм-каналам Shot и Baza о массовом отравлении на горнолыжном курорте в Шерегеше в Кемеровской области. По данным СМИ, туристы винят в этом местный бар «Грелка». За последние несколько дней у него появились десятки отзывов на 2ГИС и «Яндекс. Картах», в которых посетители писали об отравлении.

Телеграм-каналы пишут, что туристы пожаловались на одинаковые симптомы после похода в бар. В их число вошли тошнота, рвота, диарея, повышенная температура до 38,5 градуса и головная боль. Путешественники предположили, что они могли заразиться ротавирусом.

Так, собеседница Shot по имени Анастасия рассказала, что еще на горнолыжном курорте она почувствовала слабость, а также у нее немного поднялась температура. Девушка не придала этому значения, но по возвращении домой она и половина ее друзей, которые были с ней в Шерегеше, столкнулись со «страшными симптомами» отравления. По словам туристки, рвота продолжалась несколько часов. Девушка не могла заснуть из-за помутнения сознания на фоне высокой температуры и жаловалась на боль в голове и глазах.

Еще одна туристка, чье имя не указано, рассказала Baza, что она приехала в Шерегеш с семьей и детьми. По ее словам, она и ее близкие несколько дней страдают от болей в животе и повышенной температуры. В отзывах на бар «Грелка», которые появились за последние дни в онлайн-картах, десятки пользователей описали схожие симптомы.

При этом в самом заведении отрицают, что отравления связаны с посещением бара. Представители «Грелки» заявили, что на курорте сейчас эпидемия ротавируса. Тем не менее они утверждают, что взяли пробы воды и проверили продукты, в результате чего не обнаружили никаких инфекций. 

При этом 10 января в соцсетях «Грелки» появилось сообщение о приостановке работы бара на неделю. В посте сказано, что бар «видит обращения гостей и относится к ним максимально серьезно». Закрытие заведения там объяснили профилактическими мероприятиями и дополнительными проверками.

