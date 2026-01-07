Россияне начали меньше красть

Количество зарегистрированных в российских судах уголовных дел о кражах (ст. 158 УК) резко сократилось в 2025 году. По итогам 11 месяцев прошедшего года оно снизилось более чем на 11% год к году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику Верховного суда.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн считает, что в снижении количества «контактных» преступлений, к которым относятся и кражи, нет заслуги правоохранительных органов. Вероятно, это связано с изменением экономической ситуации в стране, отмечает эксперт.

Рубинштейн утверждает, что улучшение экономических условий в России приводит к меньшему количеству фиксируемых хищений — это, по его словам, «доказано на цифрах». «Ведомости» не сообщают, на какое исследование ссылается эксперт.

В материале отмечается, что в ноябре МВД уже отчитывалось о значительном снижении количества зарегистрированных краж по всей стране в среднем на 8,5%. По отдельным видам краж разница была еще больше — количество квартирных краж снизилось более чем на 27%, уличных — на 21%.

При этом подход силовиков и судей к квалификации преступлений по этой статье за 2025 год вряд ли изменился, считает Рубинштейн. Одновременно, как отмечают «Ведомости», снизилось и количество зарегистрированных в судах уголовных дел по мелким хищениям (ст. 158.1. УК).

Адвокат BGP Litigation Денис Саушкин рассказал «Ведомостям», что привлечь к уголовной ответственности по этой статье можно только в случае, если признанный виновным человек уже был ранее осужден по административной статье о мелком хищении (ч. 2 ст. 7.27 КоАП).

По его мнению, уменьшение количества дел по этой статье УК может быть связано с порядком учета таких правонарушений — если украденное имущество не новое, то для привлечения человека к ответственности придется проводить оценку стоимости имущества. Подходы к этом процессу отличаются, что приводит к несовпадащим результатам экспертизы, считает Саушкин.

Всего же за 11 месяцев 2025 года в российские суды было передано 128,7 тысячи уголовных дел по статье о краже и 4,4 тысяч дел по статье о мелком хищении. В 2024 году их было 160,2 тысячи (за тот же период) и 7,5 тысячи (за все 12 месяцев) соответственно.