Россиян предупредили об уменьшении ассортимента алкоголя в 2026 году

Из-за роста цен и снижения покупательной способности россиян в 2026 году на полках магазинов сократится ассортимент алкоголя. Такой прогноз дали эксперты, с которыми поговорил РБК.

К сокращению ассортимента алкоголя приведет также уменьшение палитры импорта, отметил исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев добавил, что в 2025 году с российского рынка пропали около тысячи позиций вина.

В текущем году этот процесс продолжится: с полок будут пропадать как торговые марки целиком, так и отдельные наименования внутри одной марки, сказал Ставцев. «Я думаю, в магазинах у дома мы больше не увидим более 100 товарных позиций вина, раньше в магазинах их могло быть около 200–250. Ассортимент станет более утилитарным», — сказал эксперт.

Каталог алкоголя станет «скучнее, но эффективнее», сказал президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. По его словам, в «магазинах у дома» будут продавать только федеральную водку, напитки от брендов сетей, российские аналоги зарубежного алкоголя и недорогой импорт. За дорогими импортными напитками и экзотическим алкоголем россиянам придется идти в специализированные магазины, добавил эксперт.

В таких обстоятельствах россияне продолжат переключаться на отечественный алкоголь, сказал президент компании Ladoga Вениамин Грабар. Помимо этого, ожидается большое количество скидок на спиртное, отметил президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. Сети магазинов будут и дальше развивать собственные торговые марки алкоголя, их число будет расти, спрогнозировали Московский и Ставцев.

По мнению представителя сети магазинов алкоголя «Винлаб», доля премиум-сегмента в денежном выражении к 2029 году может вырасти: в вине до 33%, в крепком алкоголе (кроме водки) до 40%. Ставцев же полагает, что роста продаж премиальной водки в 2026 году ждать не стоит. По его словам, стоимость напитка вырастет, а покупатели при этом будут предпочитать готовые напитки.

Продолжат развиваться сервисы, с помощью которых можно забронировать алкоголь через сайт продавца и оплатить его при получении в магазине, рассказал представитель «Винлаб». По его мнению, к 2029 году продажи алкоголя в таком формате вырастут до 104 миллиардов рублей, то есть ежегодный прирост составит около 40%.

Производители также продолжат развивать категорию ready-to-drink напитков, чтобы забрать себе молодых покупателей, сказал Московский. При этом рынок перерастет уровень простых миксов «алкоголь и ароматизатор» и перейдет к классическим коктейлям на основе реальных дистиллятов: джин-тоник, виски-кола. Также из-за доступности вырастет потребление настоек, предположил Грабар. Сейчас россияне перестают пить их в чистом виде и начинают использовать как основу для коктейлей, добавил эксперт.

На винных полках появится больше заменителей популярных импортных напитков, например, просекко и белых вин из винограда «пино гри», сказал Липилин. По его словам, производители будут либо российские, либо из стран, для которых не выросла пошлина.

Основными импортерами вина в Россию останутся Испания, Италия и Грузия, отметил Липилин. В топ-пять также могут войти ЮАР и Чили, добавил Ставцев. Российские вина займут больше половины объема продаж.

Цены на алкоголь в России в 2026 году вырастут как минимум на 10%, рассказали эксперты. Ощутимее всего подорожают водка, бренди, коньяк, настойки и виски в эконом- и среднем сегменте, предположил Грабар. Первая волна пересмотра стоимости алкоголя произойдет в январе—феврале.