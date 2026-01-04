Анархисты устроили масштабный блэкаут в Берлине

После поджога электрических коммуникаций в Берлине без света остались 45 тысяч домохозяйства. Также от электричества оказались отключены тысячи предприятий на окраине столицы Германии, сообщает Tagesspiegel.

Издание отмечает, что неизвестные подожгли кабельный мост на канале Тельтов. В результате были уничтожены пять высоковольтных кабелей и десять среднего напряжения. Специалисты называют мост на канале Тельтов практически единственным уязвимым местом в электрической сети Берлина, так как 99% кабельных магистралей столицы находятся под землей.

Ответственность за происшествие взяла анархистская группировка Vulkangruppe. Она направила в местную полицию соответствующее письмо, которое правоохранительные органы сочли подлинным.

Об анархистах Vulkangruppe практически ничего неизвестно кроме того, что летом 2024 года они смогли ненадолго отключить от электричества «Гигафабрику» Tesla, находящуюся под Берлином. Также местные журналисты сообщают, что Vulkangruppe регулярно проводит подобные диверсии в Германии, выступая против «хищнического капитализма», эксплуатации рабочих и деградации окружающей среды.

На данный момент, после поджога на мосту через канал Тельтов, около семи тысяч домохозяйств и 150 коммерческих предприятий удалось подключить к электричество. Однако по самым оптимистичным прогнозам основные ремонтные работы будут завершены только к 8 января.

«Обычно на ремонт таких кабелей толщиной десять сантиметров уходит пять недель – теперь все бригады берлинской электросети и ее партнеров будут работать круглосуточно, чтобы сделать это за пять дней», — рассказала заместитель бургомистра Берлина Франциска Гиффай.

Для ремонта высоковольтных кабелей толщиной десять сантиметров, как пишет Tagesspiegel, требуется «обстановка в помещении с плюсовыми температурами». Также необходимо объединить две линии, которые ранее не были соединены друг с другом, так как они используют две разные кабельные технологии: пластиковый кабель встречается с масляным кабелем. Для проведения подобных работ требуется котлован глубиной около 14 метров и максимально свободная от пыли среда.