Лукашенко рассказал о готовившемся покушении на Путина

Александр Лукашенко рассказал журналистам, что предупредил Владимира Путина о покушении, которое готовилось на российского политика во время его поездки в ЮАР. Об этом сообщило беларусское госагентство «БелТА».

По словам Лукашенко, его разговор с Путиным состоялся в момент, когда последний собирался на саммит БРИКС в ЮАР. Беларусский политик спросил у своего российского коллеги, куда он планирует поехать, тот рассказал про мероприятие в Южной Африке.

Лукашенко пересказал его разговор с Путиным следующим образом: «Ты что, собрался туда лететь?» — «Ну вот, просили, меня ж там ждут» — «Ты что! Война идет!» — «Ну они же не такие бешеные уже, не настолько бешеные». — «И ты что, считаешь, что там все в здравом уме? Нечего туда ехать!»

Беларусский политик назвал этот разговор «дружеским»: «[Как] старшему брату [говорил]». Лукашенко добавил, что в итоге Путин не поехал на саммит БРИКС в ЮАР, вместо него участие в мероприятии принял глава МИД России Сергей Лавров.

«Может [Путин отказался от поездки], не потому, что я надавил. Но я ему высказал свое мнение. Но это не просто был такой, знаешь, деревенский разговор. Наша разведка, молодцы они, в последнее время работают неплохо, нас информировала. На уровне там разговоров, сплетен с Запада, что готовится террористический акт против президента России», — рассказал Лукашенко.

Беларусский политик добавил, что часто советует российскому коллеге не летать в другие страны, потому что «война идет», а «если кому-то надо — они прилетят» в Россию. В этот раз Лукашенко решил, что был прав, предупреждая Путина об опасности. По его словам, «все они на Западе» понимают, что если «убрать Путина — все будет по-другому», и к этому следует серьезно относиться.

Саммит БРИКС прошел в ЮАР в августе. Владимир Путин не присутствовал на нем, аргументировав свое решение тем, что его нахождение в стране важнее поездки.