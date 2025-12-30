EN
Скандальный финский политик получил убежище в России

2 минуты чтения 12:06

Бывший депутат парламента Финляндии, известный своими прокремлевскими взглядами, Ано Туртиайнен вместе с женой Минной Маритой Туртиайнен получил статус беженца в России. Об этом в собственном телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Его семья подвергалась преследованиям со стороны финских властей. Ано Туртиайнен принял решение переехать в Россию. В соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 “О беженцах” супруги получили статус беженцев на территории Российской Федерации», — написала она.

Туртиайнен избирался в финский парламент сначала от партии «Истинные финны», а после исключения из нее основал собственную партию «Власть принадлежит народу». Как писало местное издание Demokraat, власти до сих пор пытаются взыскать с него государственные субсидии на сумму 30 тысяч евро, за которые уже бывший депутат не отчитался должным образом.

В начале ноября Туртиайнен опубликовал видео, записанное в Москве. В нем он рассказал, что вместе с женой ищет квартиру в российской столице. В ролике финский политик называет финнов и русских «одним народом» и рассуждает о том, что Финляндия могла бы войти в состав России, сохранив собственное законодательство.

Они хотели потеснить Google
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
Экономика19 минут чтения

Спустя два дня Туртиайнен, выступая на Ялтинском международном форуме в Москве, сообщил, что подал заявление на получение политического убежища в России. Свое решение он объяснил «медийной бурей» и «травлей», которые якобы начались в финской прессе после публикации последнего видео.

В 2023 году, будучи депутатом финского парламента, Туртиайнен также высказывался против вступления Финляндии в НАТО, утверждая, что членство страны в альянсе будет недолгим и вредным для нее.

