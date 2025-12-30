EN
Общество

Названы самые высокооплачиваемые работы для людей без образования

2 минуты чтения 15:13 | Обновлено: 15:14

Издание Fortune опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых профессий, которые подойдут людям без высшего образования и обеспечат им устойчивый карьерный рост. Журналисты опирались на исследование сервиса для составления резюме Resume Genius.

Они хотели потеснить Google
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
Экономика19 минут чтения

В список вошли 15 профессий, данные по зарплате были рассчитаны на основе сведений из федерального бюро статистики труда США. Самой высокооплачиваемой из них оказалась профессия установщика и специалиста по ремонту лифтов и эскалаторов.

Такие специалисты получают в среднем 106,58 тысячи долларов в год, для трудоустройства потребуются сертификат о среднем образовании и сертификация. На втором месте оказались менеджеры по транспортировке, хранению и распределению — средняя зарплата здесь составляет 102,01 тысячи долларов, а войти в эту сферу можно с должности начального уровня в сфере логистики. 

Третью строчку рейтинга заняли монтажники и специалисты по ремонту линий электропередач. Опасные условия работы здесь вознаграждаются зарплатой в 92,56 тысячи долларов в год. Войти в эту профессию можно с помощью аттестата о среднем образовании, но нужно быть готовым к частым переработкам из-за экстренных ситуаций. 

В топ-15 также вошли механики и техники по авиационному оборудованию и авионике (79,14 тысячи долларов), детективы и следователи по уголовным делам (77,27 тысячи), машинисты (75,68 тысячи), торговые представители по оптовой и производственной торговле (74,1 тысячи), бортпроводники (67,13 тысячи), управляющие недвижимостью, объектами недвижимости и товариществами собственников жилья (66,7 тысячи), работники водного транспорта (66,49 тысячи), менеджеры службы общественного питания (65,31 тысячи), техники по обслуживанию тяжелой техники и мобильной техники (62,74 тысячи), участники спортивных мероприятий (62,36 тысячи), шеф-повары (60,99 тысячи), страховые агенты (60,37 тысячи).

