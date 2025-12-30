Названы самые высокооплачиваемые работы для людей без образования

Издание Fortune опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых профессий, которые подойдут людям без высшего образования и обеспечат им устойчивый карьерный рост. Журналисты опирались на исследование сервиса для составления резюме Resume Genius.

Они хотели потеснить Google Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир? Экономика 19 минут чтения

В список вошли 15 профессий, данные по зарплате были рассчитаны на основе сведений из федерального бюро статистики труда США. Самой высокооплачиваемой из них оказалась профессия установщика и специалиста по ремонту лифтов и эскалаторов.

Такие специалисты получают в среднем 106,58 тысячи долларов в год, для трудоустройства потребуются сертификат о среднем образовании и сертификация. На втором месте оказались менеджеры по транспортировке, хранению и распределению — средняя зарплата здесь составляет 102,01 тысячи долларов, а войти в эту сферу можно с должности начального уровня в сфере логистики.

Третью строчку рейтинга заняли монтажники и специалисты по ремонту линий электропередач. Опасные условия работы здесь вознаграждаются зарплатой в 92,56 тысячи долларов в год. Войти в эту профессию можно с помощью аттестата о среднем образовании, но нужно быть готовым к частым переработкам из-за экстренных ситуаций.

В топ-15 также вошли механики и техники по авиационному оборудованию и авионике (79,14 тысячи долларов), детективы и следователи по уголовным делам (77,27 тысячи), машинисты (75,68 тысячи), торговые представители по оптовой и производственной торговле (74,1 тысячи), бортпроводники (67,13 тысячи), управляющие недвижимостью, объектами недвижимости и товариществами собственников жилья (66,7 тысячи), работники водного транспорта (66,49 тысячи), менеджеры службы общественного питания (65,31 тысячи), техники по обслуживанию тяжелой техники и мобильной техники (62,74 тысячи), участники спортивных мероприятий (62,36 тысячи), шеф-повары (60,99 тысячи), страховые агенты (60,37 тысячи).