Раскрыты самые востребованные профессии в России в 2026 году

Почти половина вакансий на российском рынке труда сегодня относится к сфере рабочих профессий массового порядка, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу платформы онлайн-рекрутинга HH.

К таким профессиям в HH отнесли разнорабочих, курьеров, водителей, продавцов, администраторов и сборщиков заказов — пресс-служба платформы считает, что интерес работодателей к представителям этих направлений сохранится и в новом году.

Востребованными также окажутся и специалисты рабочих профессий, в которых требуются высокая квалификация и специальные технические допуски. К таким относятся слесари (по этой специальности в 2025 году размещены более 144 тысяч вакансий), машинисты (более 140 тысяч), сварщики (более 123 тысяч), монтажники (более 95 тысяч), автослесари (более 70 тысяч) и механики (более 50 тысяч).

Общей тенденцией в новом году станет также высокий спрос на специалистов, сочетающих цифровые навыки, умение работать с искусственным интеллектом, цифровыми инструментами и данными с «гибкими» навыками, к которым в HH отнесли адаптивность и критическое мышление.

Например, в топ самых востребованных профессий войдут разработчики программного обеспечения, работодатели уже разместили более 106 тысяч таких вакансий. Особенно востребованы на рынке фулстек- и Java-разработчики с опытом коммерческой разработки для сложных систем.

Цифровизация и рост киберугроз привели к заинтересованности работодателей в специалистах по кибербезопасности. Инвестирующие в защиту информации компании за год разместили более 26 тысяч вакансий. Устойчивым оставался спрос и на дата-сайентистов, а также на инженеров по ИИ и ML-обучению.

Такие специалисты, как отметили в HH, нужны для обучения нейросетей для бизнеса, медицины и логистики, а также для обработки цифровой информации, которая необходима для принятия решения на основе данных.