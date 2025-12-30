Названы самые популярные у россиян фильмы 2025 года

Самым кассовым фильмом в российском кинопрокате за 2025 год стала картина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» режиссера Игоря Волошина, которая собрала 3,356 миллиарда рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы.

В тексте отмечается, что данные о суммах сборов актуальны на 29 декабря. Киносеансы за это время посетили почти 118 миллионов зрителей, это на 6,7% меньше, чем было в 2024 году. Общие кассовые сборы фильмов выросли почти на 10% год к году. Также на 17,5% выросла средняя стоимость билета в кино, она достигла 427,5 рубля.

По итогам 2025 года сразу девять картин собрали в российском прокате более миллиарда рублей, такой показатель фиксируется впервые. РБК отмечает, что в прошлом году эту отметку преодолели семь фильмов, а в 2023 году четыре, при этом одной из них была короткометражная картина, которую показывали вместе с новинками из Голливуда.

Второе место в рейтинге заняла картина «Финист. Первый богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко, она собрала 2,741 миллиарда рублей. Третью строчку занял фильм «Иллюзия обмана 3», заработавший в российском прокате почти 1,8 миллиарда рублей.

РБК отмечает, что иностранная лента вошла в топ-3 по сборам в российском прокате впервые с 2021 года. В топ-10 оказалась еще одна зарубежная картина — «Дракула» Люка Бессона, она заняла 10 место с показателем 0,936 миллиарда рублей.

Также в десятку самых кассовых фильмов вошли «Пророк. История Александра Пушкина» (1,637 миллиарда), «Батя 2. Дед» (1,595 миллиарда), «Август» (1,563 миллиарда), «Горыныч» (1,537 миллиарда), «Алиса в стране чудес» (1,23 миллиарда) и «Кракен» (1,133 миллиарда).