Общество

Найден новый дворец Путина

2 минуты чтения 13:11 | Обновлено: 13:52
Найден новый дворец Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование, в котором рассказал о найденном новом дворце Путина в аннексированном Крыму. В ролике говорится, что дворцовый комплекс на месте бывшего пансионата «Мыс Айя» построен за счет тех же «кошельков» и близких к Путину олигархов, что и дворец в Геленджике.

По данным расследователей, строительство дворца началось еще до аннексии Крыма Россией в 2014 году, а предназначался он бывшему тогда президентом Украины Виктору Януковичу. После того как Москва объявила Крым территорией России постройки признали незаконными, но сносить не стали, а вскоре владельцами стройки стали близкие к Путину олигархи Юрий и Михаил Ковальчуки, которые также формально владеют его валдайской резиденцией.

Как утверждает ФБК, строительство дворца обошлось в 10 миллиардов рублей, а изюминкой комплекса вместо аквадискотеки, как во дворце в Геленджике,,стали медицинские помещения. Так, в новом дворце есть:

  • кабинет врача общей практики с аппаратом УЗИ за два миллиона рублей и столом для осмотра и массажа, электрокардиографом и аппаратом для физиотерапии;
  • зубной кабинет со стоматологической установкой стоимостью четыре миллиона рублей, рентгеновским аппаратом, операционным стоматологическим микроскопом, ультразвуком, аппаратом для нейромышечной стимуляции и оборудованием для анализа состояния жевательных мышц и траектории движения нижней челюсти;
  • предоперационная и операционная комната, оборудованная операционным столом за четыре миллиона рублей, аппаратом искусственной вентиляции легких, дефибрилятором-монитором, а также рентгеном, аппаратами для гастроскопии и колоноскопии и анестезиологическим оборудованием;
  • моечная и стерилизационные комнаты;
  • помещение кислородных концентраторов;
  • помещение для хранения медицинских отходов.
Они хотели потеснить Google
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
Экономика19 минут чтения

Также на первом этаже здания находятся спа-центр с контрастными купелями, душем виши, массажной ванной и криокамерой, как в других резиденциях Путина.

На втором этаже расположены две спальни площадью 154 и 138 квадратных метров, в одной из них установлен «облучатель-рециркулятор воздуха», который используют для обеззараживания воздуха в медучреждениях. Также на территории комплекса есть гостевой дом с четырьмя спальнями.

Фото: Алексей Навальный / Youtube

Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
