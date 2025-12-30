Найден новый дворец Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование, в котором рассказал о найденном новом дворце Путина в аннексированном Крыму. В ролике говорится, что дворцовый комплекс на месте бывшего пансионата «Мыс Айя» построен за счет тех же «кошельков» и близких к Путину олигархов, что и дворец в Геленджике.

По данным расследователей, строительство дворца началось еще до аннексии Крыма Россией в 2014 году, а предназначался он бывшему тогда президентом Украины Виктору Януковичу. После того как Москва объявила Крым территорией России постройки признали незаконными, но сносить не стали, а вскоре владельцами стройки стали близкие к Путину олигархи Юрий и Михаил Ковальчуки, которые также формально владеют его валдайской резиденцией.

Как утверждает ФБК, строительство дворца обошлось в 10 миллиардов рублей, а изюминкой комплекса вместо аквадискотеки, как во дворце в Геленджике,,стали медицинские помещения. Так, в новом дворце есть:

кабинет врача общей практики с аппаратом УЗИ за два миллиона рублей и столом для осмотра и массажа, электрокардиографом и аппаратом для физиотерапии;

зубной кабинет со стоматологической установкой стоимостью четыре миллиона рублей, рентгеновским аппаратом, операционным стоматологическим микроскопом, ультразвуком, аппаратом для нейромышечной стимуляции и оборудованием для анализа состояния жевательных мышц и траектории движения нижней челюсти;

предоперационная и операционная комната, оборудованная операционным столом за четыре миллиона рублей, аппаратом искусственной вентиляции легких, дефибрилятором-монитором, а также рентгеном, аппаратами для гастроскопии и колоноскопии и анестезиологическим оборудованием;

моечная и стерилизационные комнаты;

помещение кислородных концентраторов;

помещение для хранения медицинских отходов.

Также на первом этаже здания находятся спа-центр с контрастными купелями, душем виши, массажной ванной и криокамерой, как в других резиденциях Путина.

На втором этаже расположены две спальни площадью 154 и 138 квадратных метров, в одной из них установлен «облучатель-рециркулятор воздуха», который используют для обеззараживания воздуха в медучреждениях. Также на территории комплекса есть гостевой дом с четырьмя спальнями.