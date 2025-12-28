Названы главные модные тренды будущего года

Культурный обозреватель Би-би-си Аннабель Рэкхэм составила список из шести главных модных трендов в 2026 году на основе дизайнерских показов коллекций для предстоящего весенне-летнего сезона, которые ранее прошли в Лондоне, Париже, Милане и Нью-Йорке.

По словам Рэкхэм, крупные модные дома, например, Loewe, Dior и Fendi, использовали в своих коллекциях яркие однотонные цвета вместо цветочных принтов и пастельных тонов, которые обычно ассоциируются с весной. В случае следования этому тренду обозреватель советует сосредоточиться на одном ярком элементе гардероба, чтобы он «действительно выделялся».

Если в этом году мода делала акцент на элегантности, простоте и сдержанной роскоши, то в 2026 году, вероятно придет «эра кричащей роскоши». «В показах предстоящего сезона явно прослеживалась тема максимализма — в центре внимания были объемные платья и юбки, роскошные ткани и массивные украшения», — пишет Рэкхэм.

Согласно ее прогнозам, в следующем году в моду войдут кисточки и бахрома. Отмечается, что некоторые эксперты объясняют общую тенденцию к большому количеству украшений глобальной экономической неопределенностью. По их мнению, такие вещи помогают «добавить изюминку» в образ в периоды финансовых трудностей.

Еще одним трендом станут текстурированные вещи: например, топы и платья с рюшами, двухкомпонентные наряды с оборками в контрастных цветах и многослойные юбки с помпонами. Рэкхэм отмечает, что преимущество таких вещей заключается в том, что их легко переделать под каждого клиента.

Кроме того, в переходные периоды между весной и летом, а также осенью и зимой в моду войдут тренчи, в основном традиционного светло-бежевого цвета, однако некоторые модные дома добавили к ним яркую подкладку. В деловых костюмах, пишет Рэкхэм, появились элементы одежды 1980-х годов и сочетания платьев-рубашек с комбинезонами.