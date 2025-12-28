СМИ рассказали о создании «армии лоялистов» из «бесправных» миллиардеров Путина

За 25 лет правления Владимира Путина российские миллиардеры утратили свое политическое влияние и превратились в «молчаливых сторонников» режима, пишет Би-би-си.

Издание отмечает, что с момента начала войны в Украине число миллиардеров в России достигло рекордного уровня. При этом в день полномасштабного вторжения, когда Путин собрал их в Кремле, миллиардеры не могли ему возразить, даже зная, что их состояние пострадает из-за войны.

«Я надеюсь, что в этих новых условиях мы будем работать вместе так же хорошо и не менее эффективно», — приводит Би-би-си слова Путина с этой встречи. Один из присутствовавших на ней репортеров описал собравшихся миллиардеров как «бледных и невыспавшихся».

По данным Forbes, с апреля 2021 по апрель 2022 года число миллиардеров в России сократилось со 117 до 83 из-за войны, санкций и падения курса рубля. В совокупности они потеряли 263 миллиарда долларов — около 27% своего состояния на каждого. Однако последующие годы показали, что участие в военной экономике Путина приносит большую выгоду, отмечает Би-би-си. В этом году в списке Forbes числилось 140 миллиардеров из России.

Издание пишет, что Путин как после начала войны, так и до нее позволял своим сторонникам извлекать выгоду и «последовательно наказывал» своих оппонентов. В качестве примеров Би-би-си приводит Михаила Ходорковского и Олега Тинькова. Отмечается, что после начала войны почти большинство миллиардеров в России промолчали, а выступившие против уехали из страны.

Александр Коляндр из Центра анализа европейской политики (CEPA) считает, что западным странам не удалось заставить российских миллиардеров выступить против Путина с помощью санкций. «Активы были подвергнуты санкциям, счета заморожены, имущество конфисковано. Все это фактически помогло Путину мобилизовать миллиардеров, их активы и деньги и использовать их для поддержки российской военной экономики», — рассказал эксперт.

Уход зарубежных компаний из России позволил заполнить освободившиеся ниши лояльным Кремлю бизнесменам. Это привело к созданию новой «армии влиятельных и активных лоялистов», считает Александра Прокопенко из Центра Карнеги по изучению России и Евразии. По данным Джакомо Тогнини из команды Forbes Wealth, только в 2024 году в России таким образом появилось 11 новых миллиардеров. По словам Прокопенко, будущее таких предпринимателей зависит от продолжения войны в Украине.