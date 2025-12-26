Власти оценили введение шестидневной рабочей недели в России

Бывший глава Роспотребнадзора, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко положительно оценил перспективу введения в России шестидневной рабочей недели. В то же время в Госдуме не согласились с его оценками. Среди критиков идеи Онищенко, как передает ТАСС, оказался, в частности, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, введение рабочей шестидневки в стране будет иметь негативные последствия для россиян. «Я с уважением отношусь к бывшему руководителю Роспотребнадзора, нашему бывшему коллеге по Думе Геннадию Онищенко, но считаю, что, конечно, этого делать нельзя. Мы, наоборот, должны стремиться к тому, чтобы люди меньше работали, больше тратили время на себя, на родных, на близких, на спорт, на здоровье, на досуг. Это будет продлевать жизнь, это будет положительно влиять на демографию, на то, чтобы люди меньше болели. И постепенно мы к этому будем приходить», — заявил Нилов.

Он также напомнил, что, согласно действующему законодательству, работа в выходной после пятидневной рабочей недели в России оплачивается по двойному тарифу. «Если предлагается сделать шестидневную рабочую неделю, то обычная оплата, никакого двойного тарифа. Это неправильно, это падение заработка, это подход, который я не разделяю. И вообще, в комитете эта тема не обсуждается, законопроекта на эту тему нет», — добавил депутат.

Накануне Геннадий Онищенко заявил, что переход на шестидневную рабочую неделю необходим российской экономике и не скажется на состоянии здоровья россиян.

«Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья — никаких проблем», — сказал Онищенко РИА «Новости», отвечая на вопрос, как он оценивает идею перехода на шестидневную рабочую неделю в России.

21 декабря Онищенко также раскритиковал звучавшие предложения о переходе в России на четырехдневную рабочую неделю. По словам бывшего главы Роспотребнадзора, делать этого ни в коем случае нельзя, так как россияне не умеют отдыхать и не будут знать куда себя деть в дополнительный выходной.